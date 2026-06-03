Επίσημα στην ΑΕΚ ως το 2030 ο Ζούμπκοφ

Παίκτης της ΑΕΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Ουκρανός άσος Ολεξάντρ Ζούμπκοφ.

Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός άσος όπως ανακοινώθηκε και επίσημα υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ ως το 2030.

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Ο Ολέξαντρ Ζούμπκοφ αγωνίζεται στη θέση του δεξιού εξτρέμ και έχει γεννηθεί στις 3 Αυγούστου 1996, με την χρηματιστηριακή του αξία σύμφωνα με το Transfermarkt να είναι στα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Τη φετινή χρονια αγωνίστηκε στην Τουρκία και την Τραμπζονσπόρ μετρώντας 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας 4 γκολ και 12 ασίστ.