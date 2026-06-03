Επίσημα στην ΑΕΚ ως το 2030 ο Ζούμπκοφ
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Παίκτης της ΑΕΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Ουκρανός άσος Ολεξάντρ Ζούμπκοφ.
Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός άσος όπως ανακοινώθηκε και επίσημα υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ ως το 2030.
⚫️🟡 𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐀𝐄𝐊 𝐅𝐂, Oleksandr Zubkov!#AEKFC #NewTransfer pic.twitter.com/Apfl3Fit34— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) June 3, 2026
Ο Ολέξαντρ Ζούμπκοφ αγωνίζεται στη θέση του δεξιού εξτρέμ και έχει γεννηθεί στις 3 Αυγούστου 1996, με την χρηματιστηριακή του αξία σύμφωνα με το Transfermarkt να είναι στα 6 εκατομμύρια ευρώ.
Τη φετινή χρονια αγωνίστηκε στην Τουρκία και την Τραμπζονσπόρ μετρώντας 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας 4 γκολ και 12 ασίστ.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις