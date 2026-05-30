Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: To πρόγραμμα των τελικών της GBL

Ακόμη μία συνάντηση στους τελικούς της GBL έκλεισαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός “σκουπίζοντας” το απόγευμα του Σαββάτου ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα.

Ο πρώτος τελικός των δύο “αιωνίων” είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 3 Ιουνίου, στις 21:00, στην έδρα του Ολυμπιακού, ενώ το Game 2 θα διεξαχθεί δύο μέρες αργότερα, την Παρασκευή 5 Ιουνίου με ώρα έναρξης και πάλι στις 21:00 στο ΟΑΚΑ.

Το πρόγραμμα των τελικών της GBL

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (3/6, 21:00) Game 1

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (5/6, 21:00) Game 2

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (8/6, 21:00) Game 3

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (10/6, 21:00, εφόσον χρειαστεί) Game 4

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (13/6,18:00, εφόσον χρειαστεί) Game 5