ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Με Φορτούνη η παρουσίαση της φανέλας για την σεζόν 2026-27 (εικόνες)

Παρουσίασαν την πρώτη εμφάνιση για την ερχόμενη σεζόν

Ολυμπιακός: Με Φορτούνη η παρουσίαση της φανέλας για την σεζόν 2026-27 (εικόνες)
Αλέξανδρος Τσάκος

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τη νέα του πρώτη εμφάνιση για την σεζόν 2026-27, με πρωταγωνιστή τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος επέστρεψε το λιμάνι της καρδιάς του, έπειτα από δύο χρόνια.

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην άσου της Αλ Καλίτζ το απόγευμα της Τρίτης (3/6), μία κίνηση που έφερε έκδηλο ενθουσιασμό στους φίλους της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε ότι η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ με ανάρτησή της χθες καλωσόρισε πίσω στο σπίτι του τον Κώστα Φορτούνη. Ο Έλληνας άσος μετά από δυο χρόνια στην Αλ Καλίτζ της Σαουδικής Αραβίας επιστρέφει στην ομάδα που λάτρεψε και αγαπήθηκε από τον κόσμο.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ