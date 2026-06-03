Ολυμπιακός: Με Φορτούνη η παρουσίαση της φανέλας για την σεζόν 2026-27 (εικόνες)

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τη νέα του πρώτη εμφάνιση για την σεζόν 2026-27, με πρωταγωνιστή τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος επέστρεψε το λιμάνι της καρδιάς του, έπειτα από δύο χρόνια.

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην άσου της Αλ Καλίτζ το απόγευμα της Τρίτης (3/6), μία κίνηση που έφερε έκδηλο ενθουσιασμό στους φίλους της ομάδας.

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Να θυμίσουμε ότι η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ με ανάρτησή της χθες καλωσόρισε πίσω στο σπίτι του τον Κώστα Φορτούνη. Ο Έλληνας άσος μετά από δυο χρόνια στην Αλ Καλίτζ της Σαουδικής Αραβίας επιστρέφει στην ομάδα που λάτρεψε και αγαπήθηκε από τον κόσμο.