Ολυμπιακός: Με Φορτούνη η παρουσίαση της φανέλας για την σεζόν 2026-27 (εικόνες)
Παρουσίασαν την πρώτη εμφάνιση για την ερχόμενη σεζόν
Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τη νέα του πρώτη εμφάνιση για την σεζόν 2026-27, με πρωταγωνιστή τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος επέστρεψε το λιμάνι της καρδιάς του, έπειτα από δύο χρόνια.
Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην άσου της Αλ Καλίτζ το απόγευμα της Τρίτης (3/6), μία κίνηση που έφερε έκδηλο ενθουσιασμό στους φίλους της ομάδας.
Να θυμίσουμε ότι η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ με ανάρτησή της χθες καλωσόρισε πίσω στο σπίτι του τον Κώστα Φορτούνη. Ο Έλληνας άσος μετά από δυο χρόνια στην Αλ Καλίτζ της Σαουδικής Αραβίας επιστρέφει στην ομάδα που λάτρεψε και αγαπήθηκε από τον κόσμο.
πηγή στην Google
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