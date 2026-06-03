O Πύρρος Δήμας έγινε Παγκόσμιος Πρεσβευτής της άρσης βαρών

Ο Πύρρος Δήμας δέχθηκε μία ακόμη σημαντική αναγνώριση και τιμή, καθώς ο τετράκις Ολυμπιονίκης ανακοινώθηκε ως επίσημος Πρεσβευτής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (IWF).

Μία αναγνώριση των εξαιρετικών επιτευγμάτων του Πύρρου Δήμα στο άθλημα της άρσης βαρών, της διεθνούς ακτινοβολίας και μακροχρόνιας συνεισφοράς του στην προώθηση και ανάπτυξη του αθλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί αυτή η τιμητική.

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Ποιος είναι ο Πύρρος Δήμας

Ο Πύρρος Δήμας συγκαταλέγεται στις κορυφαίες μορφές της παγκόσμιας άρσης βαρών, έχοντας γράψει τη δική του χρυσή σελίδα στην ιστορία του αθλητισμού. Κατέκτησε τέσσερα ολυμπιακά μετάλλια, με τρία χρυσά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992, του 1996 και του 2000, ενώ ολοκλήρωσε την αγωνιστική του πορεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Με τρεις παγκόσμιους τίτλους (1993, 1995 και 1998) και πολυάριθμες διεθνείς διακρίσεις, θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους αρσιβαρίστες όλων των εποχών και ο πιο πολυνίκης Έλληνας αθλητής στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Η προσφορά του στο άθλημα αναγνωρίστηκε διεθνώς με την ένταξή του στο Hall of Fame της παγκόσμιας άρσης βαρών το 2009.

Σήμερα, ως μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (IWF) και πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας, συνεχίζει να υπηρετεί το άθλημα από θέσεις ευθύνης, συμβάλλοντας στην εξέλιξη και την προβολή του σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πορεία και το έργο του εξακολουθούν να εμπνέουν αθλητές και φιλάθλους σε όλο τον κόσμο.

«Αναλαμβάνω τον νέο ρόλο με μεγάλο αίσθημα ευθύνης»

«Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα αυτή η αναγνώριση και αισθάνομαι πραγματικά ταπεινός που θα είμαι το “ πρόσωπο” της άρσης βαρών για τους φίλους του αθλήματος και στις πέντε ηπείρους. Αναλαμβάνω αυτόν τον νέο ρόλο με μεγάλο αίσθημα ευθύνης, καθώς θέλω να συμβάλω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην προώθηση του αθλήματος που αγαπώ», δήλωσε ο θρύλος των Ολυμπιακών Αγώνων.

Και πρόσθεσε: «Παράλληλα, θα αφιερώσω όλες μου τις δυνάμεις για να ενισχύσω ακόμη περισσότερο τη θέση και την αξία της άρσης βαρών μέσα στο Ολυμπιακό Κίνημα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η άρση βαρών ήταν ένα από τα εννέα ιδρυτικά αθλήματα των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 στην Αθήνα. Διαθέτουμε μια μακρά και επιτυχημένη παράδοση».

«Από τη στιγμή που αποσύρθηκα από την ενεργό δράση, προσπάθησα μέσα από κάθε μου ιδιότητα να προσφέρω στο άθλημα όσα περισσότερα μπορούσα. Ο τίτλος του Πρεσβευτή αποτελεί την επισφράγιση αυτής της προσπάθειας. Γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνει κάθε παιδί που ξεκινά μια αθλητική δραστηριότητα πρωταθλητής, όμως σίγουρα θα γίνει μέρος ενός πιο ευτυχισμένου και υγιούς κόσμου – και αυτό παραμένει το πιο σημαντικό», κατέληξε ο Πύρρος Δήμας.