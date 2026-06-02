Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Χωρίς Ντόρσεϊ στο Game 1 των τελικών της Basket League οι Πειραιώτες

Δυσάρεστα είναι τα νέα από το μέτωπο του τραυματισμού του Τάιλερ Ντόρσεϊ που θα παραμείνει εκτός για το Game 1 των τελικών της Basket League μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Ειδικότερα, ο διεθνής άσος του Ολυμπιακού ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και ως εκ τούτου δεν πρόκειται να παρθεί το οποιοδήποτε ρίσκο με την περίπτωσή του, ειδικά από τη στιγμή που δεν έχει προπονηθεί καθόλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την είδηση για τον Ντόρσεϊ έκανε γνωστή ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην σημερινή media day των “ερυθρολεύκων”. Το Game 1 των τελικών διεξάγεται το βράδυ της Τετάρτης στο ΣΕΦ.

Οι τελικοί της GBL:

Game 1: Τετάρτη 3 Ιουνίου (21:00)

Game 2: Παρασκευή 5 Ιουνίου (21:00)

Game 3: Δευτέρα 8 Ιουνίου (21:00)

Game 4: Τετάρτη 10 Ιουνίου (21:00 – αν χρειαστεί)

Game 5: Σάββατο 13 Ιουνίου (18:00 – αν χρειαστεί)

* Υπάρχει η πιθανότητα αλλαγής, κυρίως όσον αφορά τις ώρες των τζάμπολ