Μια ανάσα από τον Άρη ο Σπανούλης – Συμφώνησαν οι δυο πλευρές και απομένουν οι λεπτομέρειες

Οι λεπτομέρειες απομένουν προκειμένου ο Βασίλης Σπανούλης να αναλάβει και επίσημα τα ηνία του Άρη.

Συγκεκριμένα, οι δυο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για συνεργασία για τα επόμενα 3+2 χρόνια και πλέον απομένουν κάποιες λεπτομέρειες προκειμένου ο Σπανούλης να αναλάβει τα κλειδιά της ομάδας και να τη στήσει στη νέα της εποχή.

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Ήδη στον Βασίλη Σπανούλη έχουν παρουσιαστεί τα δεδομένα, τόσο της πρότασης του Άρη, αλλά και το πλάνο της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια. Και αυτό γιατί τον Έλληνα τεχνικό δεν τον ενδιαφέρει μόνο η επόμενη σεζόν αλλά γενικά θέλει να δουλέψει κάτι μακροπρόθεσμο κάνοντας τον όλα αυτά να πει το «ναι».

Ο Σπανούλης υπήρξε θρύλος ως παίκτης και οδήγησε την Μονακό στον τελικό της Euroleague την περασμένη σεζόν. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, συμφώνησε τον Μάρτιο στην αποχώρησή του από τον σύλλογο λόγω των συνεχών καθυστερήσεων στις πληρωμές προς τους παίκτες και της αβεβαιότητας για το αν οι αθλητές θα προχωρούσαν σε απεργία ή ακόμη και αν θα αποχωρούσαν από την ομάδα” αναφέρει το δημοσίευμα.