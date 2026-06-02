Αταμάν: “Όταν οι διαιτητές είναι δίκαιοι, το πλεονέκτημα έδρας δεν σημαίνει τίποτα”

Ο Έργκίν Αταμάν μίλησε σήμερα (2/6) για τον επερχόμενο πρώτο τελικό της Stoiximan Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό το βράδυ της Τετάρτης (3/6).

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ενημέρωσε για την κατάσταση Ρογκαβόπουλου και Σλούκα, ενώ έκανε αναφορά και στην διαιτησία τονίζοντας πως όταν αυτή είναι δίκαιη το πλεονέκτημα έδρας δεν παίζει ρόλο.

«Σεβόμαστε τον Ολυμπιακό, έχουν κάνει σπουδαία σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κατέκτησαν την EuroLeague, έχουν σπουδαίους παίκτες, σπουδαίο προπονητής και παίζουν σπουδαίο μπάσκετ. Είμαστε έτοιμοι για αυτό τον τελικό. Στο Κύπελλο με πλήρες ρόστερ πήραμε καθαρή νίκη. Έχουμε δει και στην Ευρωλίγκα πως εάν οι διαιτητές είναι δίκαιοι και δεν δίνουν σημασία στην ατμόσφαιρα, οι έδρες δεν παίζουν ρόλο. Η ομάδα που θα παίξει καλύτερα θα κερδίσει. Είμαστε έτοιμοι για τον πρώτο τελικό και να παίξουμε καλό μπάσκετ. Ο μόνος μας στόχος είναι να πάρουμε τη νίκη.

Είναι διαφορετικά πράγματα η EuroLeague και το πρωτάθλημα. Στη EuroLeague τελειώσαμε τη σεζόν με αποτυχία. Στοιν αθλητισμό μπορεί να κάνεις μεγάλη σεζόν, αλλά και να μείνεις εκτός. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είχαν μεγάλο μπάτζετ αλλά δεν προκρίθηκαν στο Final Four».

Για την πηγή της αυτοπεποίθησής του: «Τους κερδίσαμε καθαρά στο κύπελλο. Η EuroLeague είναι διαφορετικό πράγμα. Όλοι είναι απογοητευμένοι με τον αποκλεισμό στο Game 5. Θέλουμε να δείξουμε πως είμαστε σπουδαία ομάδα. Δεν το δείξαμε στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ, γιατί είχαμε να παίξουμε 11 μέρες. Αλλά στην Θεσσαλονίκη, σε μια σπουδαία ατμόσφαιρα, παίξαμε σπουδαίο μπάσκετ και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση πως θα κερδίσουμε. Φυσικά έχοντας σεβασμό στον Ολυμπιακό που είναι πρωταθλητής Ευρώπης».