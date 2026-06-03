Παναθηναϊκός: Εκπλήξεις από τον Αταμάν – Ποιοι ξένοι έμειναν εκτός αποστολής ενόψει του Ολυμπιακού

Σε εκπλήξεις προχώρησε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν ενόψει του Game 1 των τελικών της Basket League με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έμεινε τόσο ο Κένεθ Φαρίντ όσο και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, με το όνομα του δεύτερου να αποτελεί έκπληξη.

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Από εκεί και πέρα, οι Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ και Τι Τζέι Σορτς θα αποτελέσουν τους έξι ξένους του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Ολυμπιακό.