Νετανιάχου: Κοινός στόχος με τον Τραμπ ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτου CNBC ότι συμμερίζεται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον στόχο του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και της αποστρατιωτικοποίησης του Λιβάνου.

«Αν θέλουμε να σώσουμε τον Λίβανο, αν θέλουμε να επιτύχουμε ειρήνη μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ελπίζω, πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χεζμπολάχ και να αποστρατιωτικοποιήσουμε τον Λίβανο», δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας: «Αυτός είναι ένας στόχος που συμμεριζόμαστε εγώ και ο πρόεδρος και αυτό πρέπει να κάνουμε».

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Αναφερόμενος στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι οποιαδήποτε πλήρης κλίμακας επιστροφή σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν θα είναι απόφαση του Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις είναι έτοιμες.

Παράλληλα ο Νετανιάχου τόνισε ότι δεν έχει τελειώσει με το Ιράν, αλλά ότι η Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί.