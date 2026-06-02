Παπανικολάου: “Θα έχει κίνητρο ο Παναθηναϊκός, για εμάς έχει τελειώσει η EuroLeague”

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Game 1 των τελικών της Stoiximan Basket League το βράδυ της Τετάρτης (3/6) με στόχο να κλείσει την σεζόν με ιδανικό τρόπο μετά την κατάκτηση της EuroLeague.

O αρχηγός των “ερυθρολεύκων” Kώστας Παπανικολάου μίλησε ενόψει του Game 1 και στάθηκε στο κίνητρο που θα έχουν οι αντίπαλοι του, κάνοντας σύγκριση με την περσινή σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το πως θα παρουσιαστούν μετά την κατάκτηση της Euroleague: «Τελείωσε τώρα αυτό. Έχουμε μπροστά μας τον τελευταίο στόχο της σεζόν, και έναν από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερο. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό για την Euroleague, αλλά θέλουμε κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Έχουμε την ευκαιρία με τον κόσμο μας να κάνουμε το πρώτο βήμα».

Για τον ενθουσιασμό: «Έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις με τα παιδιά. Θέλουμε να τελειώσουμε την χρονιά με νίκη. Είμαστε επαγγελματίες, θες να διεκδικήσεις όσους περισσότερους τίτλους και νίκες μπορείς. Έχουμε μπροστά μας άλλη μία ευκαιρία».

Για τον Παναθηναϊκό: «Θα έχει το κίνητρο, όπως εμείς πέρυσι μετά την ήττα στο Άμπου Ντάμπι. Είναι ο τελευταίος τίτλος, μεγάλος στόχος για τις ομάδες. Θα έχουν κίνητρο, θα είναι έτοιμοι. Θα γίνουν δυνατά ματς. Μας ενδιαφέρει το πώς θα είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας για να παίξουμε το παιχνίδι μας».