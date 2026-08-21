Ολυμπιακός: Επιστολή στη Dubai BC για τον Γουόκαπ – Ενημέρωσε και τη EuroLeague

Η υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ αποκτά νέα διάσταση, καθώς ο Ολυμπιακός προχώρησε σε επίσημη κίνηση προς τη Dubai BC, σχετικά με τις ενέργειες της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την απόκτηση του Αμερικανού παικτη.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες απέστειλαν επιστολή προς τη Dubai BC, καταγγέλλοντας ότι υπήρξε μη επιτρεπτή προσέγγιση του Γουόκαπ, από τη στιγμή που ο έμπειρος πλέι μέικερ εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ενεργό συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Το σχετικό έγγραφο κοινοποιήθηκε παράλληλα και στη EuroLeague, ώστε η διοργανώτρια αρχή να είναι ενήμερη για την υπόθεση.

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Οι προτάσεις της Dubai BC

Η Dubai BC έχει εκφράσει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τον Γουόκαπ, έχοντας καταθέσει τρεις έγγραφες προσφορές για την απόκτησή του. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πιο πρόσφατη πρόταση ανέρχεται στις 870.000 ευρώ.

Από την πλευρά του Ολυμπιακού ξεκαθαρίζεται ότι δεν έχει υπάρξει πρόταση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η θέση της ομάδας παραμένει ότι ο παίκτης δεν παραχωρείται. Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» υποστηρίζουν ότι δεν έχουν καταθέσει αντιπρόταση για την πώλησή του.

Την ίδια ώρα, ο Γουόκαπ έχει προσφύγει στο BAT, επιδιώκοντας να μείνει ελεύθερος, γεγονός που προσθέτει ακόμη ένα επεισόδιο στην υπόθεση του μέλλοντός του.