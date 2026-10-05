Η Choose στο Greece Race for the Cure: «Hope in Every Step» για έναν κοινό σκοπό

Με το μήνυμα «Hope in Every Step», η Choose συμμετείχε στο Greece Race for the Cure την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στηρίζοντας το έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».

Η ομάδα της εταιρείας περπάτησε τη διαδρομή των δύο χιλιομέτρων, μαζί με χιλιάδες ανθρώπους που συμμετείχαν στη διοργάνωση. Τα μπαλόνια της Choose, με το μήνυμα ελπίδας, συνόδευσαν την ομάδα σε όλη τη διαδρομή.

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Μια ομάδα, πολλά βήματα, ένας κοινός σκοπός

Η συμμετοχή συνδέθηκε με την ευρύτερη προσπάθεια για την ενημέρωση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

Για τη Choose, η παρουσία στη διοργάνωση αποτέλεσε παράλληλα μια ευκαιρία να βρεθούν οι άνθρωποί της μαζί έξω από το καθημερινό εργασιακό περιβάλλον, μεταφέροντας το πνεύμα συνεργασίας τους σε μια δράση με κοινωνικό σκοπό.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η στήριξη του «Άλμα Ζωής» εντάσσεται στην επιλογή της να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες με κοινωνική αξία, συμβάλλοντας στην ανάδειξη σημαντικών μηνυμάτων μέσα από την ενεργό παρουσία της ομάδας της.

«Γιατί κάποια βήματα αξίζει να τα κάνουμε παρέα», είναι το μήνυμα με το οποίο η Choose συνοψίζει τη συμμετοχή της.

Σχετικά με τη Choose

Η Choose είναι ελληνική εταιρεία με περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας στην αγορά, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της στρατηγικής, της επικοινωνίας και της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τα εταιρικά στοιχεία, διαθέτει ομάδα άνω των 140 εξειδικευμένων στελεχών και έχει υλοποιήσει περισσότερα από 800 έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό, υποστηρίζοντας επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα σε περισσότερους από 50 κλάδους δραστηριότητας.