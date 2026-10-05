Αγρίνιο: Κινητοποίηση κτηνοτρόφων την Πέμπτη για τα μέτρα κατά της ευλογιάς

Σε κινητοποίηση στο Αγρίνιο προχωρούν κτηνοτρόφοι, αντιδρώντας στα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και εκφράζοντας ανησυχία για την επιβίωση των εκμεταλλεύσεών τους.

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας έχει προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, στις 11:00 το πρωί, στο Τμήμα Κτηνιατρικής Αγρινίου.

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Αντιδράσεις για τις θανατώσεις και τους ορολογικούς ελέγχους

Οι κτηνοτρόφοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στις μαζικές θανατώσεις ζώων και στο πρόγραμμα ορολογικών ελέγχων για την ευλογιά.

Όπως υποστηρίζουν, η κατάσταση θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους, με τους ίδιους να διεκδικούν μέτρα προστασίας του ζωικού κεφαλαίου και οικονομικής στήριξης των πληγέντων.

Τα αιτήματα των παραγωγών

Μεταξύ των αιτημάτων που θέτουν περιλαμβάνονται:

Δωρεάν εμβολιασμός για την ευλογιά και τον αφθώδη πυρετό.

για την ευλογιά και τον αφθώδη πυρετό. Ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας .

. Πλήρης αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών.

των πληγέντων παραγωγών. Κρατικά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ανασύστασης των κοπαδιών.

Η κινητοποίηση της Πέμπτης έχει στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων και την προώθηση των συγκεκριμένων διεκδικήσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.