ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Εκτός με Εφές και ο Νιλικίνα

Ένιωσε ενοχλήσεις και τέθηκε εκτός δράσης

Ολυμπιακός: Εκτός με Εφές και ο Νιλικίνα
Ένα ακόμη πρόβλημα προέκυψε για τον Ολυμπιακό ενόψει της αναμέτρησης με την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη 22/1.

Συγκεκριμένα, μετά την απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεση του τον Φρανκ Νιλικίνα.

Ο Γάλλος πόιντ γκαρντ ένιωσε ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και τέθηκε εκτός από την αναμέτρηση με την τούρκικη ομάδα.

