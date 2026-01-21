Ολυμπιακός: Εκτός με Εφές και ο Νιλικίνα

Ένα ακόμη πρόβλημα προέκυψε για τον Ολυμπιακό ενόψει της αναμέτρησης με την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη 22/1.

Συγκεκριμένα, μετά την απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεση του τον Φρανκ Νιλικίνα.

Ο Γάλλος πόιντ γκαρντ ένιωσε ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και τέθηκε εκτός από την αναμέτρηση με την τούρκικη ομάδα.