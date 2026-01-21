Ολυμπιακός: Εκτός ο Μιλουτίνοφ με Εφες

Χωρίς τον Νικόλα Μιλουτίνοφ ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη ο Ολυμπιακός μετά τον τραυματισμό που υπέστη ο Σέρβος στο παιχνίδι με την Μακάμπι.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Εφές το βράδυ της Πέμπτης (21/1) με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει να διαχειριστεί μία σημαντική απουσία μετά το απρόοπτο με τον σέντερ των “ερυθρολεύκων”.

Ο Σέρβος σέντερ χτύπησε στο κεφάλι, έπειτα από ένα άτσαλο μαρκάρισμα του Μπρίσετ στα τελευταία λεπτά του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι στο ΣΕΦ.

Ο Μιλουτίνοφ θα παραμείνει στην Αθήνα με τους ερυθρόλευκους να πηγαίνουν στην Πόλη με δίδυμο σέντερ τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ.