Ολυμπιακός: Εκτός ο Μιλουτίνοφ με Εφες
Δεν ταξίδεψε στην Τουρκία ο Σέρβος σέντερ που δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι στο παιχνίδι με την Μακάμπι
Χωρίς τον Νικόλα Μιλουτίνοφ ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη ο Ολυμπιακός μετά τον τραυματισμό που υπέστη ο Σέρβος στο παιχνίδι με την Μακάμπι.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Εφές το βράδυ της Πέμπτης (21/1) με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει να διαχειριστεί μία σημαντική απουσία μετά το απρόοπτο με τον σέντερ των “ερυθρολεύκων”.
Ο Σέρβος σέντερ χτύπησε στο κεφάλι, έπειτα από ένα άτσαλο μαρκάρισμα του Μπρίσετ στα τελευταία λεπτά του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι στο ΣΕΦ.
Ο Μιλουτίνοφ θα παραμείνει στην Αθήνα με τους ερυθρόλευκους να πηγαίνουν στην Πόλη με δίδυμο σέντερ τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ.
