Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Εκτός ο Μιλουτίνοφ με Εφες

Δεν ταξίδεψε στην Τουρκία ο Σέρβος σέντερ που δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι στο παιχνίδι με την Μακάμπι

Ολυμπιακός: Εκτός ο Μιλουτίνοφ με Εφες
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Χωρίς τον Νικόλα Μιλουτίνοφ ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη ο Ολυμπιακός μετά τον τραυματισμό που υπέστη ο Σέρβος στο παιχνίδι με την Μακάμπι.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Εφές το βράδυ της Πέμπτης (21/1) με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει να διαχειριστεί μία σημαντική απουσία μετά το απρόοπτο με τον σέντερ των “ερυθρολεύκων”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σέρβος σέντερ χτύπησε στο κεφάλι, έπειτα από ένα άτσαλο μαρκάρισμα του Μπρίσετ στα τελευταία λεπτά του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι στο ΣΕΦ.

Ο Μιλουτίνοφ θα παραμείνει στην Αθήνα με τους ερυθρόλευκους να πηγαίνουν στην Πόλη με δίδυμο σέντερ τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ