Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές: Με απουσίες οι Πειραιώτες στο ΣΕΦ για την 4η αγωνιστική της Euroleague
Χωρίς Φουρνιέ, Γουόκαπ, ΜακΚίσικ και Έβανς η ομάδα του Μπαρτζώκα
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Euroleague, με σημαντικές απουσίες στη σύνθεσή του.
Για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι και δεύτερο στη διοργάνωση ο Εβάν Φουρνιέ δεν βρίσκεται στις επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ εκτός αποστολής παραμένουν και οι Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς.
Από την πλευρά της, η Αναντολού Εφές αγωνίζεται χωρίς τον Βενσάν Πουαριέ, ο οποίος απουσιάζει από την αρχή της σεζόν, ενώ ο Πι Τζέι Ντοζίερ επέστρεψε πρόσφατα στη δράση.
Οι 12άδες των δύο ομάδων:
Ολυμπιακός: Νιλικίνα, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Λι, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ.
Αναντολού Εφές: Λάρκιν, Μπομπουά, Χαζέρ, Λόιντ, Γουάιλερ-Μπαμπ, Παπαγιάννης, Κορντινιέ, Σμιτς, Ντοζίερ, Σουίντερ, Οσμανί, Τζόουνς.
