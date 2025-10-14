Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές: Πού θα δείτε την μεγάλη αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague
Κατάμεστο αναμένεται να είναι το ΣΕΦ
Την ψυχολογία σε υψηλά επίπεδα θέλει να κρατήσει ο Ολυμπιακός απόψε συνεχίζοντας το νικηφόρο σερί του στην EuroLeague απέναντι στην Αναντολού Εφές.
Αντίπαλος των «ερυθρολεύκων» η Αναντολού Εφές, η οποία έχει μέχρι στιγμής έχει αντίστροφη πορεία από την ελληνική ομάδα (μία νίκη και δύο ήττες, 2-1 ο Ολυμπιακός) αλλά παραμένει μία δύσκολη αντίπαλος.
Το τζάμπολ της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 21:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το NovaSports 4.
Euroleague: Τα ματς της ημέρας
20:00 Μακάμπι – Μπαρτσελόνα
20:45 Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι
21:00 Ερυθρός Αστέρας – Ζαλγκίρις
21:15 Ολυμπιακός – Εφές
21:30 Μπάγερν – Αρμάνι Μιλάνο
