Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές: Πού θα δείτε την μεγάλη αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague

Κατάμεστο αναμένεται να είναι το ΣΕΦ

Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές: Πού θα δείτε την μεγάλη αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague
(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Την ψυχολογία σε υψηλά επίπεδα θέλει να κρατήσει ο Ολυμπιακός απόψε συνεχίζοντας το νικηφόρο σερί του στην EuroLeague απέναντι στην Αναντολού Εφές.

Αντίπαλος των «ερυθρολεύκων» η Αναντολού Εφές, η οποία έχει μέχρι στιγμής έχει αντίστροφη πορεία από την ελληνική ομάδα (μία νίκη και δύο ήττες, 2-1 ο Ολυμπιακός) αλλά παραμένει μία δύσκολη αντίπαλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τζάμπολ της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 21:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το NovaSports 4.

Euroleague: Τα ματς της ημέρας

20:00 Μακάμπι – Μπαρτσελόνα

20:45 Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Ζαλγκίρις

21:15 Ολυμπιακός – Εφές

21:30 Μπάγερν – Αρμάνι Μιλάνο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου – Δύο συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου – Δύο συλλήψεις

Εγκεφαλικά νεκρό είναι το τρίχρονο κοριτσάκι που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (14.10) στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου στη Ρόδο και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο νοσοκομείο του νησιού. Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, που επικαλείται δηλώσεις του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου, Μιχάλη Σοκορέλου, υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος. Παράλληλα, λίγο πριν τις 15:00 η αστυνομία συνέλαβε τον θείο […]