Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές: Πού θα δείτε την μεγάλη αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague

Την ψυχολογία σε υψηλά επίπεδα θέλει να κρατήσει ο Ολυμπιακός απόψε συνεχίζοντας το νικηφόρο σερί του στην EuroLeague απέναντι στην Αναντολού Εφές.

Αντίπαλος των «ερυθρολεύκων» η Αναντολού Εφές, η οποία έχει μέχρι στιγμής έχει αντίστροφη πορεία από την ελληνική ομάδα (μία νίκη και δύο ήττες, 2-1 ο Ολυμπιακός) αλλά παραμένει μία δύσκολη αντίπαλος.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 21:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το NovaSports 4.

Euroleague: Τα ματς της ημέρας

20:00 Μακάμπι – Μπαρτσελόνα

20:45 Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Ζαλγκίρις

21:15 Ολυμπιακός – Εφές

21:30 Μπάγερν – Αρμάνι Μιλάνο