ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Ευρωπαϊκό παιχνίδι έπειτα από 26 χρόνια για τους Κρητικούς – Η ώρα και το κανάλι

Μία μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά περιμένει τον ΟΦΗ, ο οποίος υποδέχεται απόψε την Πέμπτη (20/8) την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο Στάδιο, στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα playoffs του Europa League.

Οι Κρητικοί επιστρέφουν σε ευρωπαϊκό παιχνίδι μπροστά στον κόσμο τους έπειτα από 26 χρόνια, έχοντας μπροστά τους την ευκαιρία να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

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Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Με ανεβασμένη ψυχολογία ο ΟΦΗ

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη μπαίνει στην ευρωπαϊκή «μάχη» με την ψυχολογία στα ύψη, έχοντας προηγουμένως κατακτήσει το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο ΟΦΗ θέλει να χτίσει πάνω στην πρόσφατη επιτυχία και να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, πριν από τη ρεβάνς στη Βουλγαρία.

Το δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένο για τις 27 Αυγούστου στις 21:00 στη Σόφια.

Ευρωπαϊκό ματς με κόσμο μετά από 26 χρόνια

Η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ΟΦΗ και τους φιλάθλους του.

Η τελευταία φορά που οι Κρητικοί έδωσαν ευρωπαϊκό παιχνίδι μπροστά στο κοινό τους ήταν τη σεζόν 2000-01, απέναντι στη Σλάβια Πράγας για τον δεύτερο γύρο του τότε Κυπέλλου UEFA.

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Ο ΟΦΗ είχε αγωνιστεί ξανά στο Europa League τη σεζόν 2020-21 απέναντι στον Απόλλωνα Λεμεσού, όμως εκείνη η αναμέτρηση είχε διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω της πανδημίας.

Το μεγάλο διακύβευμα απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Στόχος του ΟΦΗ είναι η πρόκριση στη League Phase του Europa League, με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας να αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο στον δρόμο των Κρητικών.

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Ακόμη και σε περίπτωση αποκλεισμού από την ΤΣΣΚΑ, πάντως, η ευρωπαϊκή παρουσία του ΟΦΗ δεν ολοκληρώνεται, καθώς έχει εξασφαλίσει συμμετοχή στη League Phase του Conference League.

Αγωνιστικά, ο Χρήστος Κόντης δεν αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. Ο Νίκος Μαρινάκης συνεχίζει τη θεραπεία του, ενώ ο Μπόρχα Γκονθάλεθ έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και είναι διαθέσιμος. Από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας απουσιάζει ο τραυματίας εξτρέμ Αλεχάνδρο Πιεδραΐτα.

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Πού θα δείτε το ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Η σέντρα της ιστορικής αναμέτρησης στο Παγκρήτιο Στάδιο είναι προγραμματισμένη για τις:

Πέμπτη 20 Αυγούστου – 21:00

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Η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από το:

COSMOTE SPORT 1 HD.