Ολυμπιακός: Η αποστολή για τη Γιαγκελόνια – Μέσα ο Γιάρεμτσουκ, εκτός Φορτούνης και Σα
Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ενώ απουσιάζουν ο τραυματίας Γκουστάβο Σα και ο τιμωρημένος Κώστας Φορτούνης.
Την αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης» ανακοίνωσε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας προπόνησης των «ερυθρόλευκων» στον Ρέντη.
Οι Πειραιώτες υποδέχονται την πολωνική ομάδα την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 22:00, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
Μέσα ο Γιάρεμτσουκ, εκτός Φορτούνης και Σα
Στις επιλογές του Ισπανού τεχνικού βρίσκεται ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού στη θέση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Αντίθετα, από την αποστολή απουσιάζει ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.
Εκτός βρίσκεται και ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής λόγω τιμωρίας.
Η αποστολή του Ολυμπιακού
Αναλυτικά οι ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ:
Ορτέγκα, Κουράκλης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Μάρτινς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα και Γκονσάλες.
Ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις του στη League Phase της διοργάνωσης, έχοντας στο πλευρό του τους φιλάθλους του στο «Γ. Καραϊσκάκης».
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