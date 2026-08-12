Super Cup: ΑΕΚ και ΟΦΗ “μάχονται” για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν

Στο κατάμεστο Παγκρήτιο Στάδιο κοντράρονται το βράδυ της Τετάρτης (12/8, 20:00) η πρωταθλήτρια ΑΕΚ με τον κυπελλούχο ΟΦΗ, με φόντο το τρόπαιο του Super Cup, λίγες ημέρες πριν από τις πρώτες τους ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.



Έχοντας κατακτήσει το τρίτο πρωτάθλημα μετά την επιστροφή της από την περιπέτεια στη Γ’ Εθνική, η ΑΕΚ προβάλλει ως το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς διατήρησε κατά βάση τον περυσινό κορμό που την έφερε ως την κορυφή της Super League και προχώρησε στοχευμένες σε κινήσεις με στόχο την διατήρηση των σκήπτρων μα και την πρόκριση στη League Phase του UEFA Champions League.

Ο Νίκολιτς είδε τον MVP της περυσινής σεζόν, Ορμπελίν Πινέδα, να επιστρέφει στην πατρίδα του ενώ αποχώρησαν – μεταξύ άλλων – και οι πολύτιμοι Ζοάο Μάριο, Ρομπέρτο Περέιρα, Ρόμπερτ Λιούμπισιτς. Φυσικά, η Ένωση δεν έμεινε άπραγη στο μεταγραφικό παζάρι. Οι Κάαν Κάιρινεν, Λόβρο Μάγερ, Μίλαν Βιτάλις αποκτήθηκαν για να ενισχύσουν τον άξονα, ο Αλεξάντρ Ζούμπκοφ για να προσθέσει ακόμα μία λύση στο δεξί άκρο της επίθεσης ενώ κι ο Χρήστος Αλεξίου θα πάρει χρόνο συμμετοχής παίζοντας στα μετόπισθεν.



Από την άλλη, για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν ο ΟΦΗ διεκδικεί το Super Cup. Κι αν πέρυσι – όταν κι ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό – συμμετείχε ως φιναλίστ του Κυπέλλου, φέτος η ομάδα του Χρήστου Κόντη εμφανίζεται ως κάτοχος της διοργάνωσης της ΕΠΟ. Οι Κρητικοί θα επιδιώξουν να φτάσουν στο πρώτο τρόπαιο της ιστορίας τους, φτιάχνοντας παράλληλα την ψυχολογία τους ενόψει των Play Off του UEFA Europa League.

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Ο Έλληνας τεχνικός είδε την ομάδα του να γνωρίζει τρεις ήττες σε ισάριθμα φιλικά κόντρα σε ολλανδικούς συλλόγους, ωστόσο έδειξε να μην ανησυχεί. Ο ΟΦΗ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού απώλεσε – μεταξύ άλλων – τον επί σειρά ετών αρχηγό Βασίλη Λαμπρόπουλο, τον MVP του τελικού του Κυπέλλου, Λεβάν Σενγκέλια, αλλά και τον αξεπέραστο Χουάν Νέιρα. Αποκτήθηκαν, ωστόσο, οι Ανδρέας Μπουχαλάκης και Μιχάλης Σιέλης από τον Παναιτωλικό, ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού, Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα αλλά και ο στόπερ Δημήτρης Νικολάου, με πλούσια εμπειρία από τα ιταλικά γήπεδα.



Διαιτητής του Super Cup ορίστηκε ο Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών), με βοηθούς τους Τρύφωνα Πετρόπουλο (Αρκαδίας), Πέτρο Πάτρα (Μακεδονίας) και 4ο διαιτητή τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη (Ηπείρου). Στο VAR θα βρίσκεται ο Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου) και AVAR ο Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας).



Οι πιθανές ενδεκάδες των δυο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Αλεξίου, Πήλιος, Κάιρινεν, Μάριν, Καλοσκάμης, Κοϊτά, Ζίνι, Γιόβιτς.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Νους, Αϊτόρ, Ισέκα.