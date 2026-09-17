ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ 2-0: Ιστορική βραδιά στο Παγκρήτιο – Υπέταξε τους Γερμανούς στην πρεμιέρα

Μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές νίκες της ιστορίας του πανηγύρισε ο ΟΦΗ, επικρατώντας με 2-0 της Χόφενχαϊμ στο κατάμεστο Παγκρήτιο Στάδιο, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στον γερμανικό σύλλογο, προηγήθηκε με τον Αϊτόρ στο 30ό λεπτό και «κλείδωσε» τον θρίαμβο με κεφαλιά του Γιώργου Κανελλόπουλου στο 84’.

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Οι Κρητικοί ακολούθησαν με συνέπεια το αγωνιστικό τους πλάνο, περιόρισαν τα επιθετικά όπλα των φιλοξενούμενων και ξεκίνησαν με τον ιδανικότερο τρόπο την ιστορική ευρωπαϊκή τους διαδρομή.

Ο Αϊτόρ άνοιξε τον δρόμο προς τον θρίαμβο

Η Χόφενχαϊμ προσπάθησε να αναλάβει την πρωτοβουλία από τα πρώτα λεπτά, όμως η άμυνα του ΟΦΗ διατήρησε τη συνοχή της και ο Νίκος Χριστογεώργος αντέδρασε σωστά στις πρώτες προσπάθειες των Γερμανών.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν στο 12’, όταν ο Ανδρέας Μπουχαλάκης επιχείρησε σουτ έξω από την περιοχή, με τον Όλιβερ Μπάουμαν να μπλοκάρει.

Το Παγκρήτιο πήρε «φωτιά» στο 30ό λεπτό. Η φάση ξεκίνησε από βολέ του Χριστογεώργου, ο Κένan Κόντρο βρήκε με εξαιρετική πάσα τον Αϊτόρ και ο Ισπανός εξτρέμ εκτέλεσε δυνατά τον Μπάουμαν, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ του ΟΦΗ στο Europa League.

Μετά το 1-0 η Χόφενχαϊμ πίεσε και επιχείρησε να μεταφέρει το παιχνίδι γύρω από την περιοχή των Κρητικών. Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη, όμως, αμύνθηκαν αποτελεσματικά και οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το ιστορικό προβάδισμα.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Χριστογεώργο

Οι Γερμανοί μπήκαν δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και ανάγκασαν τον Χριστογεώργο να επέμβει σε προσπάθεια του Άνταμ Χλόζεκ στο 47’.

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Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ εξελίχθηκε σε έναν από τους πρωταγωνιστές της βραδιάς, κρατώντας ανέπαφη την εστία του στις περιπτώσεις που η Χόφενχαϊμ κατάφερε να διασπάσει την κρητική άμυνα.

Στο 54’ ο ΟΦΗ άγγιξε το δεύτερο γκολ. Ο Κόντρο τροφοδότησε τον Ταξιάρχη Φούντα από τα αριστερά, όμως το απευθείας σουτ του Έλληνα επιθετικού πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι.

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Η μεγαλύτερη ευκαιρία της Χόφενχαϊμ για την ισοφάριση καταγράφηκε στο 61’. Ο Χλόζεκ βρέθηκε απέναντι από τον Χριστογεώργο, αλλά το πλασέ του πέρασε πάνω από την εστία.

Ο Κανελλόπουλος «σφράγισε» την ιστορική νίκη

Ο Χρήστος Κόντης ανανέωσε την ομάδα του περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τους Νους, Αποστολάκη και Κανελλόπουλο, με τις αλλαγές του να αποδεικνύονται καθοριστικές.

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Στο 84ο λεπτό ο ΟΦΗ κέρδισε κόρνερ. Ο Μπόρχα Γκονζάλες ανέλαβε την εκτέλεση και ο Γιώργος Κανελλόπουλος, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή λίγα λεπτά νωρίτερα, έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Το δεύτερο γκολ προκάλεσε ξέσπασμα στις εξέδρες του Παγκρητίου, με τους φίλους των Κρητικών να αποθεώνουν τους ποδοσφαιριστές και τον Χρήστο Κόντη.

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Ο ΟΦΗ διαχειρίστηκε χωρίς προβλήματα τα τελευταία λεπτά και με το τελικό σφύριγμα πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας του στη διοργάνωση.

Ιδανικό ξεκίνημα στην Ευρώπη

Οι Κρητικοί μετέτρεψαν την ιστορική πρώτη συμμετοχή τους στη League Phase του Europa League σε μία αξέχαστη βραδιά.

Απέναντι σε μία ομάδα της Bundesliga, ο ΟΦΗ παρουσίασε αγωνιστική πειθαρχία, αποτελεσματικότητα στις μεταβάσεις και αποφασιστικότητα στις δύο περιοχές.

Η νίκη με 2-0 δίνει στην ομάδα του Χρήστου Κόντη τους πρώτους τρεις βαθμούς της στη διοργάνωση, αλλά και σημαντική ψυχολογική ώθηση ενόψει της συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

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Οι συνθέσεις

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Ντίκμαν (80’ Μπόρχα Γκονζάλες), Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (70’ Κανελλόπουλος), Αϊτόρ (70’ Αποστολάκης), Φούντας (60’ Νους), Κόντρο (80’ Ισέκα).

Χόφενχαϊμ (Ιλζέρ): Μπάουμαν, Ροτς (67’ Νταγκίμ), Χαϊντάρι (46’ Ματσίντα), Καμπάκ, Κουφάλ, Μπέργκερ, Αβντουλαού, Βίμερ (60’ Κόντε), Χλόζεκ (75’ Ασλάνι), Ντε Κατ (60’ Κράμαριτς), Λεμπερί.

Σκόρερ: 30’ Αϊτόρ, 84’ Κανελλόπουλος

Διαιτητής: Χαβιέ Αρμπερόλα Ρόχας (Ισπανία)

Κίτρινες κάρτες: Ανδρούτσος, Αϊτόρ – Κουφάλ, Ντε Κατ, Ματσίντα