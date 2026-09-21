Η Bild αποκάλεσε τον ΟΦΗ «ομάδα χωρίς όνομα» – Η αποστομωτική απάντηση του δημάρχου Ηρακλείου

Αντιδράσεις προκάλεσε στην Κρήτη ο υποτιμητικός χαρακτηρισμός που χρησιμοποίησε η γερμανική Bild για τον ΟΦΗ, μετά τη μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη των Κρητικών με 2-0 απέναντι επί της Χόφενχαϊμ.

Η γερμανική εφημερίδα, επιχειρώντας να περιγράψει το μέγεθος της αποτυχίας της Χόφενχαϊμ, χαρακτήρισε τον ΟΦΗ «No-name-Klub», δηλαδή «ομάδα χωρίς όνομα», κάνοντας παράλληλα λόγο για «ευρωπαϊκή ταπείνωση» της γερμανικής ομάδας.

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Ο χαρακτηρισμός δεν έμεινε αναπάντητος, με τον δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, να στέλνει επιστολή στη Bild, υπενθυμίζοντας τόσο την ιστορία του ΟΦΗ όσο και τη στενή σύνδεση της ομάδας με την πόλη του Ηρακλείου.

«Ο ΟΦΗ δεν έγινε επώνυμος νικώντας την ομάδα σας»

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός χαρακτήρισε «αδόκιμο» τον όρο «no-name», σημειώνοντας ότι μπορεί ο ΟΦΗ να μην ήταν μέχρι τώρα γνωστός στους συντάκτες της γερμανικής εφημερίδας, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρόκειται για έναν σύλλογο χωρίς ιστορία.

Ο δήμαρχος Ηρακλείου υπενθύμισε ότι η ιστορία του ΟΦΗ αρχίζει το 1925 και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πόλη για περισσότερο από έναν αιώνα.

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του στην οικονομική αποτίμηση των δύο ομάδων, τονίζοντας ότι η μικρότερη χρηματιστηριακή αξία ενός συλλόγου δεν συνεπάγεται «ανωνυμία».

Και έδωσε τη δική του απάντηση στη Bild:

«Ο ΟΦΗ δεν έγινε επώνυμος νικώντας την ομάδα σας. Απλώς, σας έγινε γνωστός».

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Ο Αλέξης Καλοκαιρινός πρόσθεσε ότι η νίκη έδωσε στη γερμανική πλευρά την ευκαιρία να αντιληφθεί «την πραγματική αξία μιας ευρωπαϊκής ομάδας παρά τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητές της».

Η αναφορά του στο Ηράκλειο

Ο δήμαρχος χρησιμοποίησε μάλιστα και το ίδιο το Ηράκλειο για να αναδείξει το σκεπτικό του.

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Στην επιστολή του επισήμανε ότι η πόλη της Κρήτης πιθανότατα είναι γνωστή στη γερμανική εφημερίδα, προσθέτοντας με νόημα πως, εάν δεν είναι, ελπίζει να μη χαρακτηριστεί και αυτή «ανώνυμη».

Για τον Αλέξη Καλοκαιρινό, ο χαρακτηρισμός της ομάδας της πόλης ως «no-name» είναι υποτιμητικός, ανεξάρτητα από την οικονομική διαφορά που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στον ΟΦΗ και μία ομάδα της Bundesliga.

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Ο σεβασμός προς τη Χόφενχαϊμ

Παρά την έντονη διαφωνία του με τη διατύπωση της Bild, ο δήμαρχος Ηρακλείου ξεκαθάρισε ότι η απάντησή του δεν στρέφεται κατά της Χόφενχαϊμ.

Αντιθέτως, τόνισε ότι η γερμανική ομάδα είναι γνωστή και σεβαστή στην Κρήτη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο σεβασμός μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει αμοιβαίος.

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Η μεγάλη βραδιά του ΟΦΗ

Όλα ξεκίνησαν μετά τη σπουδαία ευρωπαϊκή εμφάνιση του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.

Οι Κρητικοί επικράτησαν 2-0 της Χόφενχαϊμ, στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Europa League, πετυχαίνοντας μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές νίκες στην ιστορία του συλλόγου.

Το αποτέλεσμα προκάλεσε μεγάλη συζήτηση στη Γερμανία για την εμφάνιση της Χόφενχαϊμ.

Μόνο που ο χαρακτηρισμός «no-name» που χρησιμοποιήθηκε για να υπογραμμιστεί το μέγεθος της γερμανικής αποτυχίας προκάλεσε την αντίδραση στην Κρήτη.

Και η απάντηση από το Ηράκλειο είχε σαφές μήνυμα:

Ο ΟΦΗ είχε όνομα και ιστορία πολύ πριν από τη νίκη επί της Χόφενχαϊμ. Απλώς πλέον τον έμαθαν καλύτερα και στη Γερμανία.