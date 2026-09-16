Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια 2-1: Ερυθρόλευκη ανατροπή με Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ

Ιδανικό ξεκίνημα στη League Phase του Europa League πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 2-1 της Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ βρέθηκε πίσω στο σκορ από το γκολ του Σμιτ, αλλά δεν έχασε τον έλεγχο του αγώνα. Ο Γκονζάλες ισοφάρισε λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 84ο λεπτό.

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Οι Πειραιώτες κυριάρχησαν στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 24 τελικές προσπάθειες και 13 κόρνερ, έναντι μόλις τεσσάρων τελικών και κανενός κόρνερ των Πολωνών.

«Πλήρωσε» το λάθος του Ορτέγα

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, πίεσε ψηλά και προσπάθησε από τα πρώτα λεπτά να περιορίσει τη Γιαγκελόνια κοντά στην περιοχή της.

Στο 6ο λεπτό ο Γκονζάλες επιχείρησε το πρώτο σουτ του αγώνα, ενώ στο 14’ ο Ζότα Σίλβα απείλησε με γυριστή κεφαλιά. Δύο λεπτά αργότερα ο Σάλιακας βρέθηκε σε ευνοϊκή θέση, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν καλό.

Παρά την υπεροχή των γηπεδούχων, η πολωνική ομάδα έφτασε κοντά στο γκολ στο 19’. Ο Πρέλετς σημάδεψε το δοκάρι και, στην εξέλιξη της φάσης, ο Ορτέγα απέκρουσε το δυνατό σουτ του Κονσεϊσάο.

Η προειδοποίηση δεν αποδείχθηκε αρκετή για τους «ερυθρόλευκους». Στο επόμενο λεπτό ο Ορτέγα έκανε σοβαρό λάθος στην απομάκρυνση της μπάλας, οι φιλοξενούμενοι έκλεψαν και ο Σμιτ εκτέλεσε μέσα από την περιοχή για το 0-1.

Απάντησε πριν από την ανάπαυλα ο Γκονζάλες

Το γκολ επηρέασε προσωρινά τον Ολυμπιακό, ο οποίος χρειάστηκε χρόνο για να ξαναβρεί τον ρυθμό του. Μετά το ημίωρο, ωστόσο, η πίεση προς την περιοχή του Αμπράμοβιτς έγινε εντονότερη.

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Ο Ζότα Σίλβα απείλησε με κεφαλιά στο 31’, ο Τσικίνιο δοκίμασε το πόδι του ένα λεπτό αργότερα και ο Μπρούνο επιχείρησε μακρινό σουτ στο 35’.

Στο 42’ ο Μπρούνο έκλεψε την μπάλα έξω από την περιοχή και τροφοδότησε τον Γκονζάλες, το σουτ του οποίου απομάκρυνε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο τερματοφύλακας της Γιαγκελόνια.

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Από τη στατική φάση που ακολούθησε, ο Ρέτσος πήρε την κεφαλιά, ο Αμπράμοβιτς δεν απομάκρυνε σταθερά και ο Γκονζάλες πήρε το «ριμπάουντ», στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 στο 43’.

Μονόλογος του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο

Με την έναρξη της επανάληψης, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ άλλαξε τη διάταξη σε 4-3-3, με τον Τσικίνιο να κινείται δίπλα στον Φρόιλερ και τον Έσε να τοποθετείται πίσω τους.

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Ο Ολυμπιακός διατήρησε τον πλήρη έλεγχο και ανάγκασε τη Γιαγκελόνια να περιοριστεί σε παθητικό ρόλο. Στο 54’ η προσπάθεια του Γκονζάλες σταμάτησε στα σώματα, ενώ στο 59’ ο Αμπράμοβιτς απέκρουσε το διαγώνιο σουτ του δραστήριου Ζότα Σίλβα.

Οι Πειραιώτες συνέχισαν να δημιουργούν ευκαιρίες, με τον Έσε και τον Τικνιζιάν να απειλούν στο 63’ και στο 65’. Στο 72’ το έντονο πρέσινγκ οδήγησε σε νέο λάθος των φιλοξενούμενων, αλλά ο Τσικίνιο δεν κατάφερε να σκοράρει από πλεονεκτική θέση.

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Ο Γιάρεμτσουκ υπέγραψε την ανατροπή

Η διαρκής πίεση του Ολυμπιακού απέδωσε καρπούς στο 84ο λεπτό.

Ο Ρέμο Φρόιλερ βρήκε χώρο και πραγματοποίησε εξαιρετική σέντρα προς την περιοχή, όπου ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ νίκησε την αντίπαλη άμυνα στον αέρα και με κεφαλιά διαμόρφωσε το 2-1.

Το γκολ του Ουκρανού επιθετικού προκάλεσε έκρηξη ενθουσιασμού στις εξέδρες του «Γ. Καραϊσκάκης», με τους «ερυθρόλευκους» να φτάνουν κοντά και σε τρίτο τέρμα.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ρέτσος έπιασε δυνατό σουτ, όμως η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Κυρίαρχος στις τελικές και στα κόρνερ

Οι αριθμοί αποτύπωσαν την αγωνιστική υπεροχή του Ολυμπιακού. Οι Πειραιώτες κατέγραψαν 24 τελικές προσπάθειες και 13 κόρνερ, ενώ η Γιαγκελόνια ολοκλήρωσε το παιχνίδι με τέσσερις τελικές και χωρίς να κερδίσει κόρνερ.

Η κατοχή της μπάλας ήταν επίσης υπέρ των γηπεδούχων, οι οποίοι έφτασαν στο 55%.

Κορυφαία παρουσία για τον Ολυμπιακό είχε ο Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος, πέρα από την ασίστ στο νικητήριο γκολ, πρωταγωνίστησε στη μεσαία γραμμή με καθοριστικές επεμβάσεις και σωστές μεταβιβάσεις.

Η νίκη ενισχύει την ψυχολογία της ομάδας του Αλγουαθίλ ενόψει της συνέχειας, αν και η αναλογία των ευκαιριών με τα γκολ δείχνει ότι η αποτελεσματικότητα παραμένει τομέας που χρειάζεται βελτίωση.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγα, Σάλιακας (82’ Πέντερσεν), Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο (46’ Τικνιζιάν), Έσε (76’ Πουέρτα), Φρόιλερ, Ζέλσον Μάρτινς, Τσικίνιο (76’ Μπέιλι), Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες (62’ Γιάρεμτσουκ).

Γιαγκελόνια (Άντριαν Σιεμιένιετς): Αμπράμοβιτς, Βόιτουζεκ, Κωνσταντόπουλος, Βιτάλ, Μοντόγια, Ρόμαντσουκ (46’ Κοζλόβσκι), Ιμάζ (63’ Σιλά), Κλίνγκε (63’ Φίντελ), Κονσεϊσάο (87’ Αγκμπονίφο), Πρέλετς (75’ Λοθάνο), Σμιτ.

Διαιτητής: Χαρμ Όσμερς

Βοηθοί: Κρίστιαν Γκίτελμαν, Κρίστιαν Ντιτζ

4ος διαιτητής: Φλόριαν Έξνερ

VAR: Σέρεν Στορκς

AVAR: Πασκάλ Μίλερ

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