Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς

Την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μπάλσα Πόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα ανακοίνωσε επίσημα ο Ολυμπιακός το πρωί της Παρασκευής 3/7.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα, Μπάλσα Πόποβιτς. Γεννημένος στην πόλη Kotor, στις 10 Ιουνίου 2000, το 2025 πήρε μεταγραφή στον Ερυθρό Αστέρα από την OFK Beograd, στην οποία παρέμεινε ως δανεικός την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε (34 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Σερβίας).

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Με την OFK Beograd πραγματοποίησε συνολικά 105 συμμετοχές, έχοντας αγωνιστεί ακόμη σε OFK Grbalj, Kolubara, Arsenal Tivat και FK Gorstak. Ο Πόποβιτς είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου.

Μπάλσα, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό». A new chapter begins. Welcome, Balša Popović pic.twitter.com/UuGdt4KSl5 July 3, 2026

Στις πρώτες του δηλώσεις κατά την άφιξή του στην Αθήνα είχε αναφέρει: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης και είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς. Νομίζω ήταν το ιδανικό το τάιμινγκ να έρθω εδώ. Μετά από μία τέλεια χρονιά πέρυσι για μένα να έρθω για να αγωνιστώ τώρα για τον Ολυμπιακό. Δεν γινόταν να πω όχι στον Ολυμπιακό. Ήθελα πολύ να έρθω εδώ. Ονειρεύομαι ότι θα πάρουμε το double και φυσικά να παίξω στο Champions League».

Ο Μπάλσα Πόποβιτς αναμένεται να έχει ρόλο δεύτερου τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό, μετά την αποχώρηση του Πασχαλάκη και θα δημιουργήσει με τον Τζολάκη ένα δυναμικό δίδυμο κάτω από τα γκολπόστ των Πειραιωτρών.