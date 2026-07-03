Τσίπρας στο Politico: “Η κυβέρνηση να σταματήσει να δίνει λευκή επιταγή στον Τραμπ”

«Να σταματήσει η κυβέρνηση να δίνει λευκή επιταγή στις ΗΠΑ στην εξωτερική πολιτική», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Politico.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό ότι έχει κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως την πρόσβαση αόριστης διάρκειας σε κρίσιμες στρατιωτικές βάσεις σε όλη τη χώρα — συμπεριλαμβανομένης της κύριας ναυτικής βάσης στην Κρήτη — αντί να προβλέπεται τακτική ανανέωση της συμφωνίας με επαναδιαπραγμάτευση των όρων.

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Αντιπαρέβαλε, μάλιστα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος δεν έχει επιτρέψει τη χρήση βάσεων στην χώρα του.

Αναφερόμενος στις προσπάθειες της ΕΕ να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι αν και αναγκαίο, δεν πρέπει να γίνει σε βάρος των κοινωνικών δαπανών.

«Αν είμαι ΠΘ στην ελληνική προεδρία θα δώσω έμφαση στην ανάγκη αύξησης των δαπανών για την κοινωνική συνοχή από τη φορολόγηση μεγάλων πολυεθνικών και εκπομπών άνθρακα», είπε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι «αν αυξάνονται μόνο οι αμυντικές δαπάνες και όχι αυτές για την κοινωνική συνοχή, σε λίγα χρόνια η ΕΕ θα έχει καλύτερη άμυνα αλλά ακροδεξιές κυβερνήσεις».

Όσον αφορά τις εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας, άφησε αιχμές κατά της κυβέρνησης για όλα τα σκάνδαλα που έχουν βγει στη δημοσιότητα, κάνοντας λόγο για «αόρατο φόρο διαφθοράς» που «στερεί πόρους από την κοινωνική πολιτική».

«Κάθε ευρώ που χάνεται σε απευθείας αναθέσεις και υπεξαιρέσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων, είναι ένα ευρώ που χάνεται από νοσοκομεία και σχολεία», τόνισε, επισημαίνοντας πως «ένα 70% των πολιτών επιθυμεί πολιτική αλλαγή».