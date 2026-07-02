Ισπανία – Αυστρία 3-0: Με «περίπατο» στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (Βίντεο)

Η Ισπανία επέβαλε από την αρχή τον ρυθμός και επικράτησε 3-0 της Αυστρίας παίρνοντας την πρόκριση για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Κάπως έτσι η Ισπανία συνεχίζει την πορεία της για την κατάκτηση του τροπαίου και πλέον περιμένει τον νικητή του αγώνα της Πορτογαλίας με την Κροατία για να μάθει τον αντίπαλο της.

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Η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε κυριάρχησε ολοκληρωτικά στα περίπου 100 λεπτά της αναμέτρησης και δεν απειλήθηκε καθόλου. Άνοιξε το σκορ με τον Ογιαρθάμπαλ στο 38΄ μετά από ασίστ του Κουκουρέγια. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+2΄) ο Μπαένα με απευθείας φάουλ «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι, στο «ριμπάουντ» πήγε πρώτος ο Γιαμάλ αλλά ο Αλ. Σλάγκερ τον νίκησε και κράτησε τους Αυστριακούς στο παιχνίδι.

Αυτό διήρκεσε μέχρι το 66΄, όταν ο Άλεξ Μπαένα κινήθηκε από αριστερά, σέντραρε στη «καρδιά» της άμυνας και ο Πέδρο Πόρο με κεφαλιά πάνω στην κίνηση πέτυχε το πρώτο γκολ του με την εθνική Ισπανίας.

Στο 84΄ ο Αλάμπα σταμάτησε πάνω στη γραμμή το σουτ του Γιαμάλ, στερώντας την ευκαιρία από το wonderkid της Μπαρτσελόνα να σκοράρει λίγο πριν αντικασταθεί. Και στο 89΄ ο κορυφαίος Κουκουρέγια έβγαλε δεύτερη ασίστ στον Ογιαρθάμπαλ ο οποίος πλάσαρε τον Σλάγκερ διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Ισπανία: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόντρι, Πέδρι, Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα, Οϋαρθάμπαλ

Αυστρία: Σλάγκερ, Πος, Ντανσό, Αλάμπα, Λάιμερ, Σάιβαλντ, Σλάγκερ, Σμιντ, Βάνερ, Σάμπιτσερ, Γκρέγκορτις