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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαγγέλης Μαρινάκης: «Για 2 χρόνια θα είμαστε στο ΟΑΚΑ»

Το μήνυμα του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Βαγγέλης Μαρινάκης: «Για 2 χρόνια θα είμαστε στο ΟΑΚΑ»
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου «Γ. Καραϊσκάκης» αναφέρθηκε στην έδρα που θα παίζει ο Ολυμπιακός όταν θα ξεκινήσουν τα έργα.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η ομάδα θα αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ για δυο χρόνια.

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«Μόνο το ΟΑΚΑ χωράει τους οπαδούς μας, έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές και ωραίες ευρωπαϊκές στιγμές. Για δύο χρόνια θα είμαστε στο ΟΑΚΑ» ανέφερε.

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