Βαγγέλης Μαρινάκης: «Για 2 χρόνια θα είμαστε στο ΟΑΚΑ»
Το μήνυμα του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου «Γ. Καραϊσκάκης» αναφέρθηκε στην έδρα που θα παίζει ο Ολυμπιακός όταν θα ξεκινήσουν τα έργα.
Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η ομάδα θα αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ για δυο χρόνια.
«Μόνο το ΟΑΚΑ χωράει τους οπαδούς μας, έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές και ωραίες ευρωπαϊκές στιγμές. Για δύο χρόνια θα είμαστε στο ΟΑΚΑ» ανέφερε.
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