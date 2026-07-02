Τραυματίστηκε σοβαρά ο Τσάλοφ – Τι έδειξαν οι εξετάσεις του επιθετικού του ΠΑΟΚ
Ευχάριστα τα νέα για Παβλένκα
Σοβαρό τραυματισμό υπέστη ο Ρώσος επιθετικός του ΠΑΟΚ Φέντορ Τσάλοφ κατά τη διάρκεια του φιλικού με την Μπέβερεν.
Ο Ρώσος επιθετικός ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατό του, με τις εξετάσεις να δείχνουν πως υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου.
Αντίθετα ευχάριστα είναι τα νέα για τον Παβλένκα αφού η μαγνητική βγήκε καθαρή.
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