Τραυματίστηκε σοβαρά ο Τσάλοφ – Τι έδειξαν οι εξετάσεις του επιθετικού του ΠΑΟΚ

Σοβαρό τραυματισμό υπέστη ο Ρώσος επιθετικός του ΠΑΟΚ Φέντορ Τσάλοφ κατά τη διάρκεια του φιλικού με την Μπέβερεν.

Ο Ρώσος επιθετικός ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατό του, με τις εξετάσεις να δείχνουν πως υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου.

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Αντίθετα ευχάριστα είναι τα νέα για τον Παβλένκα αφού η μαγνητική βγήκε καθαρή.