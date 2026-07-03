Ο Trannos αποχώρησε από τη συναυλία του στον Εύοσμο – Του πέταξαν αντικείμενο στο πρόσωπο (βίντεο)
«Ποιος το πέταξε ρε;» φώναζε στο μικρόφωνο
Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας του γνωστού τράπερ Trannos στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν άγνωστος από το κοινό φέρεται να του πέταξε κάποιο αντικείμενο -πιθανόν μπουκάλι ή κουτάκι αναψυκτικού- την ώρα που βρισκόταν πάνω στη σκηνή.
Όπως φαίνεται και σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, ο καλλιτέχνης αντέδρασε έντονα, διακόπτοντας την εμφάνισή του και φωνάζοντας στο μικρόφωνο: «Ποιος το πέταξε ρε;».
@.anestakos_ #fly #viral_video #mpesfypgamw #mpesforyou #foryou @Trannos.west ♬ πρωτότυπος ήχος – 𝕬𝖓𝖊𝖘𝖙𝖎𝖘
Αμέσως επικράτησε αναστάτωση στον χώρο, με άνδρες της ασφάλειας να κατεβαίνουν προς το κοινό, επιχειρώντας να εντοπίσουν τον υπεύθυνο και να αποκαταστήσουν την τάξη.
@ksespoiosre_ #100k ♬ πρωτότυπος ήχος – Secret_acc
Ο Trannos, εμφανώς εκνευρισμένος από το περιστατικό, παρέδωσε το μικρόφωνο και αποχώρησε από τη σκηνή, βάζοντας πρόωρο τέλος στη συναυλία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκδήλωση πραγματοποιούνταν στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα στον Εύοσμο.
πηγή στην Google
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