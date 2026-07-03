Ο Trannos αποχώρησε από τη συναυλία του στον Εύοσμο – Του πέταξαν αντικείμενο στο πρόσωπο (βίντεο)

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας του γνωστού τράπερ Trannos στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν άγνωστος από το κοινό φέρεται να του πέταξε κάποιο αντικείμενο -πιθανόν μπουκάλι ή κουτάκι αναψυκτικού- την ώρα που βρισκόταν πάνω στη σκηνή.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, ο καλλιτέχνης αντέδρασε έντονα, διακόπτοντας την εμφάνισή του και φωνάζοντας στο μικρόφωνο: «Ποιος το πέταξε ρε;».

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Αμέσως επικράτησε αναστάτωση στον χώρο, με άνδρες της ασφάλειας να κατεβαίνουν προς το κοινό, επιχειρώντας να εντοπίσουν τον υπεύθυνο και να αποκαταστήσουν την τάξη.

Ο Trannos, εμφανώς εκνευρισμένος από το περιστατικό, παρέδωσε το μικρόφωνο και αποχώρησε από τη σκηνή, βάζοντας πρόωρο τέλος στη συναυλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκδήλωση πραγματοποιούνταν στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα στον Εύοσμο.