Βαγγέλης Μαρινάκης: Το «ευχαριστώ» στον Σωκράτη Κόκκαλη

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» ευχαρίστησε τον Σωκράτη Κόκκαλη.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος του Ολυμπιακού ήταν αυτός που προχώρησε στην πρώτη αλλαγή της ιστορικής έδρας του συλλόγου.

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«Είμαστε τυχεροί στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ που θα ζήσουμε δυο φορές το Καραϊσκάκη να αλλάζει, να ομορφαίνει, να εκσυγχρονίζεται! Η πρώτη ήταν το 2004 με τον Σωκράτη Κόκκαλη.

Θέλω να τον ευχαριστήσω ξανά γι’ αυτό και εγώ και όλοι οι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ. Θα το ζήσουμε ξανά! Θα γιορτάσουμε ξανά! Θα δούμε το γήπεδό μας ξανά, να αλλάζει, να μεγαλώνει με την ομάδα μας να μεγαλουργεί και να σηκώνει τρόπαια!» ανέφερε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.