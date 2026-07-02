Βαγγέλης Μαρινάκης: Η «σπόντα» προς τον Γρηγόρη Δημητριάδη από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Τι ανέφερε ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού
Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης έριξε τη δική του «σπόντα» στον Γρηγόρη Δημητριάδη μετά το επεισόδιο που είχαν στον τελικό της Euroleague στο T-Center.
Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το αν ο Ολυμπιακός είναι ενωμένος, ο ίδιος τόνισε πως κανένας «είτε ανιψιός ή ξάδερφος» δεν θα το χαλάσει αυτό.
«Δεν θα χαλάσει κανείς την ενότητα του Ολυμπιακού, είτε είναι ανιψιός ή ξάδερφος. Ο Ολυμπιακός είναι ένας και ενιαίος και το έχουμε αποδείξει με έργα» ανέφερε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
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