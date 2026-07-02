Έτσι θα είναι το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» – Δείτε εικόνες

H νέα μορφή από το «στολίδι» του Ολυμπιακού το «Γ. Καραϊσκάκης» παρουσιάστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 2/7 από τον ισχυρό άνδρα της ομάδας Βαγγέλη Μαρινάκη.

Όπως τόνισε μεταξύ άλλων «το νέο μας σπίτι θα έχει χωρητικότητα πάνω από 53.000 θεατές και θα είναι το πιο σύγχρονο γήπεδο όλης της Ελλάδας», ενώ παρουσιάστηκε και ένα βίντεο με τις μακέτες, οι οποίες είναι εντυπωσιακές.