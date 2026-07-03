Μουντιάλ 2026: Ρονάλντο και Ράμος υπέγραψαν τη μεγάλη πρόκριση της Πορτογαλίας στους “16” – 2-1 την Κροατία (βίντεο)

Η Πορτογαλία εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, επικρατώντας με 2-1 της Κροατίας του Λούκα Μόντριτς στο Τορόντο, χάρη σε γκολ του Γκονσάλο Ράμος στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο θα αντιμετωπίσει πλέον την Ισπανία τη Δευτέρα, σε ένα από τα πιο ελκυστικά ζευγάρια της φάσης των νοκ άουτ.

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Η αναμέτρηση επιβεβαίωσε τις προσδοκίες ενός μεγάλου ευρωπαϊκού ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να δίνουν σκληρή μάχη στον χώρο του κέντρου. Η Πορτογαλία είχε την κατοχή και τον έλεγχο του χώρου στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο δυσκολεύτηκε να διασπάσει την οργανωμένη αμυντική λειτουργία των Κροατών. Από την πλευρά της, η «χρβατσκα» παρέμεινε απειλητική στις αντεπιθέσεις και στις στατικές φάσεις.

Παρά τις καλές στιγμές του Μπρούνο Φερνάντες και την επιβλητική παρουσία του Λούκα Μόντριτς στον άξονα, το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε άρδην στο δεύτερο ημίχρονο. Η Κροατία άνοιξε το σκορ με τον Ιβάν Πέρισιτς στο 53΄, εκμεταλλευόμενη μια σπάνια αμυντική αδράνεια των Πορτογάλων, ενώ η συνέχεια σημαδεύτηκε από παρεμβάσεις του VAR και ακυρωθέντα τέρματα εκατέρωθεν.

Η απάντηση της Πορτογαλίας ήρθε από τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 68΄, ο οποίος ευστόχησε από την άσπρη βούλα, ισοφαρίζοντας σε ένα διάστημα έντονης πίεσης και συνεχών εναλλαγών στο μομέντουμ του αγώνα. Στο ίδιο διάστημα, ο Κόβατσιτς σημάδεψε το δοκάρι, ενώ αρκετές επιθέσεις των Κροατών σταμάτησαν λόγω οφσάιντ.

Όλα έδειχναν ότι η αναμέτρηση θα οδηγηθεί στην παράταση, όμως η Πορτογαλία βρήκε το γκολ της πρόκρισης στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ραφαέλ Λεάο έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Γκονσάλο Ράμος με δυνατή κεφαλιά νίκησε τον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Η Κροατία πίστεψε ότι βρήκε εκ νέου την ισοφάριση στα τελευταία δευτερόλεπτα, ωστόσο το VAR ακύρωσε το γκολ, με αποτέλεσμα η Πορτογαλία να πανηγυρίσει μια μεγάλη πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ.

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ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Έσπεν Έσκας (Νορβηγία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ρούμπεν Ντίας (16΄) – Μόντριτς (59΄), Πέρισιτς (90+8΄)

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Οι συνθέσεις:

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Ντίογκο Κόστα, Κανσέλο (62΄ Γκονσάλο Ράμος), Ρούμπεν Ντίας, Ρενάτο Βέιγκα, Νούνο Μέντες, Ζοάο Νέβες, Βιτίνια (64΄ Μπερνάρντο Σίλβα), Πέδρο Νέτο (62΄ Κονσεϊσάο), Μπρούνο Φερνάντες (62΄ Ν. Σεμέδο), Ράφαελ Λεάο, Κριστιάνο Ρονάλντο (81΄ Ρούμπεν Νέβες).

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ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Σούταλο, Πόνγκρατσιτς, Πέρισιτς, Μόντριτς, Κόβασιτς (90+8΄ Κράμαριτς), Σούσιτς, Βλάσιτς (90+1΄ Γκβάρντιολ), Μπατούρινα (67΄ Πάσαλιτς), Μπούντιμιρ (46΄ Ματάνοβιτς)