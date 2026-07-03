Χανιά: Οδηγός βυτιοφόρου “κίνδυνος-θάνατος” κάνει… σινιάλο με τα φώτα για να προσπεράσει αυτοκίνητο – Δείτε το βίντεο

Μια τρομακτική προσπέραση έκανε ο οδηγός ενός βυτιοφόρου στον δρόμο του Αεροδρομίου Χανίων, έναν από τους πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες της Κρήτης.

Στο βίντεο του zarpanews.gr, φαίνεται το βυτιοφόρο κάνει νόημα με τα φώτα στον οδηγό που προπορεύεται να κάνει δεξιά, έχοντας μάλιστα αναπτύξει και ταχύτητα ενώ όταν το σινιάλο δεν έγινε αντιληπτό, ο οδηγός άρχισε να κορνάρει.

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Το βίντεο αποτυπώνει όσα γίνονται τόσο από την πίσω, όσο και από την μπροστινή πλευρά του αυτοκινήτου, πριν και μετά την επικίνδυνη προσπέραση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου που προπορεύεται να αναγκάζεται να βγει από τον δρόμο για να προσπεράσει το φορτηγό, την ώρα που από απέναντι περνούσαν αυτοκίνητα.