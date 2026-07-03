Εξιτήριο για τον Παναγιώτη Νέστορα: “Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία από άνανδρα χτυπήματα”

Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο το πρωί της Παρασκευής 3/7 ο Παναγιώτης Νέστορας, δύο ημέρες μετά τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου έμενε με την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της συζύγου του.

Ο πατέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, και σύζυγος της Βάγιας Νέστορα σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο εμφανίστηκε εμφανώς συντετριμμένος.

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Αναφερόμενος στους δράστες της εμπρηστικής επίθεσης που έγινε στην πολυκατοικία που διέμενε με την οικογένειά του, ο κ. Νέστορας σημείωσε ότι «αφαιρούν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν».

Ωστόσο, όπως είπε «τους εύχομαι να μην πάθουν οι οικογένειές τους κάτι αντίστοιχο, να τους έχει ο Θεός καλά και να τους προσέχει».

Ο Παναγιώτης Νέστορας εξέφρασε την πεποίθηση ότι «πιστεύω ότι η Δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει να τους δικάσει δίκαια».

Επίσης, ευχήθηκε «η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία που πεθαίνει με χτυπήματα ύπουλα, άνανδρα που δείχνουν μίσος για όλους μας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι μέρες μας είναι δύσκολες… Η Αφροδίτη από χθες είναι στο Παπανικολάου, πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε με μικρές πλαστικές. Μείναμε οι δυο μας, θα το παλέψουμε…».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Νέστορας που τώρα θρηνεί για την απώλεια της συζύγου του Βάγιας πριν από πέντε χρόνια έχασε ετών την άλλη κόρη του, Νικολέτα, η οποία είχε ένα μικρό παιδί, βυθίζοντας την οικογένεια στο πένθος.

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Η κόρη του, Αφροδίτη Νέστορα, νοσηλεύεται σε ελεγχόμενη και σταθερή κατάσταση, από χθες το μεσημέρι, στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή της είναι καλή, δεν παρουσιάζει αναπνευστική δυσχέρεια και υποβάλλεται σε περιποίηση των εγκαυμάτων, ενώ εκτιμάται πως θα λάβει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα.

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Δημογλίδου: «Δεν πρόκειται για συμβολικές ενέργειες» – Σε ποιο σημείο βρίσκονται οι έρευνες

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών των τριών εμπρηστικών επιθέσεων κατά σπιτιών στελεχών της ΝΔ συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Σημειώνεται ότι το ίδιο βράδυ και μέσα σε διαφορά λίγων λεπτών, οι δράστες τοποθέτησαν γκαζάκια και στα σπίτια των κ.κ. Αναστασιάδη και Ιωακείμοβιτς.

Όπως ανέφερε σήμερα το πρωί στο ΕΡΤΝews η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, οι έρευνες εξελίσσονται αθόρυβα, αλλά μεθοδικά, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις.

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Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ακολουθεί τη γνωστή πρακτική της, εργαζόμενη χωρίς δημοσιότητα, γεγονός που -όπως σημείωσε- δεν σημαίνει ότι οι έρευνες δεν προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς.

«Μας έχει συνηθίσει η Αντιτρομοκρατική να εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Αυτό συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εμείς γνωρίζουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε και όσα μπορούν να δημοσιοποιηθούν, όμως είναι βέβαιο ότι οι συνάδελφοι έχουν ήδη προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω στις έρευνές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων, τόσο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών όσο και από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Όπως είπε, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη συνδράμουν την Αντιτρομοκρατική στη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιτρέπουν την ταυτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων, ωστόσο εξέφρασε την εκτίμηση ότι σύντομα θα υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις.

«Δεν είναι εύκολη η άμεση ταυτοποίηση αυτών των ατόμων. Αυτή τη στιγμή γίνεται πραγματικά ένας αγώνας δρόμου από τους αστυνομικούς, ώστε να φτάσουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους. Ξεκαθαρίζω ότι ακόμη δεν έχουμε στοιχεία για να μιλήσουμε για ταυτοποιήσεις. Πιστεύω όμως ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα», είπε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τον αριθμό των δραστών, η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι η μέχρι στιγμής εικόνα δείχνει πως στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι δράστες κινήθηκαν με δύο μοτοσικλέτες, ενώ όλα δείχνουν ότι πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα που συμμετείχαν και στις τρεις επιθέσεις.

«Είναι τουλάχιστον τρεις οι εμπλεκόμενοι. Αυτό που εξετάζουμε είναι αν υπάρχουν και άλλα άτομα που συμμετείχαν υποστηρικτικά, είτε πριν είτε μετά τις επιθέσεις. Σε τέτοιου είδους ενέργειες συνήθως δεν εμπλέκονται μόνο όσοι τοποθετούν τον εμπρηστικό μηχανισμό, αλλά υπάρχει και υποστηρικτική ομάδα», σημείωσε.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. εξήγησε ότι οι μηχανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αυτοσχέδιοι και δεν απαιτούσαν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις.

Όπως ανέφερε, επρόκειτο για μηχανισμούς με απλή συνδεσμολογία, αποτελούμενους από γκαζάκι και εύφλεκτο υγρό, ενώ τα εργαστήρια θα καθορίσουν το ακριβές υλικό που χρησιμοποιήθηκε.

«Έχουμε δει αντίστοιχους μηχανισμούς να χρησιμοποιούνται ακόμη και σε επιθέσεις εναντίον αστυνομικών. Πρόκειται για εκρηκτικούς μηχανισμούς. Το εύφλεκτο υγρό που χρησιμοποιήθηκε θα προκύψει από τις εργαστηριακές εξετάσεις», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δράστες ενεργοποιούν τον μηχανισμό επιτόπου, αμέσως μετά την τοποθέτησή του, γεγονός που δημιουργεί άμεσο κίνδυνο για οποιονδήποτε βρίσκεται στο σημείο.

Αναφερόμενη στο βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει δύο διαδοχικές εκρήξεις στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, η κ. Δημογλίδου δήλωσε ότι οι ειδικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Όπως εξήγησε, θα πρέπει να διαπιστωθεί αν υπήρξαν δύο διαφορετικές εκρήξεις ή αν η δεύτερη οφείλεται στην επέκταση της φωτιάς, πιθανώς μέσω του οχήματος κάτω από το οποίο είχε τοποθετηθεί ο μηχανισμός ή λόγω μεγαλύτερης ποσότητας εύφλεκτης ύλης.

Τα τελικά συμπεράσματα θα εξαχθούν από τις εκθέσεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και της Πυροσβεστικής.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο που εγκυμονούν τέτοιες επιθέσεις, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να θεωρούνται «συμβολικές».

Όπως είπε, όταν ένας εμπρηστικός μηχανισμός τοποθετείται στην είσοδο μιας πολυκατοικίας ή κάτω από σταθμευμένο όχημα, υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή των ενοίκων αλλά και οποιουδήποτε διερχόμενου πολίτη.

«Δεν πρόκειται για μια απλή συμβολική ενέργεια. Αποδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο ότι ένας τέτοιος μηχανισμός μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή να περνά οποιοσδήποτε πολίτης από το σημείο», υπογράμμισε.

Σχετικά με τα κίνητρα των δραστών, η κ. Δημογλίδου επισήμανε ότι οι στόχοι των επιθέσεων ήταν συγκεκριμένοι και αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας της Αντιτρομοκρατικής.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι δεν θεωρείται πιθανό να υπάρξει ανάληψη ευθύνης, καθώς η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας και τον σοβαρό τραυματισμό πολιτών.

«Οι στόχοι ήταν συγκεκριμένοι και προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζονται οι έρευνες. Δεν θεωρούμε ότι θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης, λόγω του τραγικού αποτελέσματος της επίθεσης. Τα κίνητρα θα αποσαφηνιστούν όταν ταυτοποιηθούν και συλληφθούν οι δράστες», ανέφερε.

Κλείνοντας, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι οι αστυνομικοί εξετάζουν τον συνήθη κύκλο προσώπων που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη σύνδεση με συγκεκριμένη ομάδα ή προηγούμενη ενέργεια.

Όπως είπε, όσο προχωρά η συλλογή στοιχείων, ο κύκλος των υπόπτων περιορίζεται, με στόχο την ταυτοποίηση και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων.