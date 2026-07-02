Τέλος και επίσημα από τον Ολυμπιακό ο Μόντε Μόρις

Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Ολυμπιακό, ο Μόντε Μόρις όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 2/7.

Ο Αμερικανός γκαρντ που ήρθε μεσούσης της σεζόν κατάφερε να κατακτήσει με τους Πειραιώτες τόσο το τρόπαιο της Euroleague όσο και το πρωτάθλημα Ελλάδας.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Μόντε Μόρις.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας στην φετινή απόλυτα επιτυχημένη σεζόν και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.