Κριστιάνο Ρονάλντο: Το ιστορικό γκολ σε νοκ άουτ Μουντιάλ και η συγκινητική αφιέρωση στον Ζότα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε ακόμη μία σελίδα στην τεράστια καριέρα του, πετυχαίνοντας για πρώτη φορά γκολ σε αγώνα νοκ άουτ φάσης Παγκοσμίου Κυπέλλου, στη νίκη της Πορτογαλίας επί της Κροατίας.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ισοφάρισε από το σημείο του πέναλτι, λίγα λεπτά αφότου είχε δει τέρμα του να ακυρώνεται για οριακή θέση οφσάιντ. Η παράβαση καταλογίστηκε όταν ο Νίκολα Βλάσιτς ανέτρεψε τον Ρενάτο Βέιγκα μέσα στην περιοχή, δίνοντας στον 41χρονο επιθετικό την ευκαιρία να σκοράρει από την άσπρη βούλα.

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Ο Ρονάλντο, ο οποίος έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε νοκ άουτ αναμέτρηση Μουντιάλ, κατάφερε έτσι να βάλει τέλος σε μια εκκρεμότητα που τον συνόδευε σε όλη τη διεθνή καριέρα του. Παρά τη συμμετοχή του σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα, δεν είχε βρει ποτέ δίχτυα πέρα από τη φάση των ομίλων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο CR7 εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος μετά τη νίκη-πρόκριση της Πορτογαλίας, φορώντας τη φανέλα με το Νο 21 του Ντιόγκο Ζότα.

H κίνηση του αρχηγού των Ιβήρων αποτυπώθηκε ως μια συμβολική και φορτισμένη στιγμή, αφιερωμένη στον συμπαίκτη του, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη βορειοδυτική Ισπανία τον Ιούλιο του περασμένου έτους, όταν το όχημά τους εξετράπη της πορείας και τυλίχθηκε στις φλόγες.