Μάρκο Νίκολιτς: Ο προπονητής της ΑΕΚ στήριξε οικονομικά την πρώην ομάδα του, τη Ραντ

Μια ξεχωριστή κίνηση έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο προπονητής της ΑΕΚ δεν ξέχασε τις ρίζες του και τον σύλλογο στη Σερβία, ο οποίος του έδωσε την πρώτη ευκαιρία να δουλέψει ως προπονητής.

Την προπονητική του καριέρα ξεκίνησε από την ακαδημία της Ραντ και ο Μάρκο Νίκολιτς το 2008 ανέλαβε την πρώτη ομάδα. Σε ηλικία 29 ετών έγινε ο νεότερος προπονητής στην πρώτη κατηγορία του σερβικού ποδοσφαίρου, στη νίκη επί της Βοϊβοντίνα με 1-0.

Η Ραντ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δύσκολη θέση, προσπαθώντας να επιβιώσει στην τέταρτη κατηγορία της Σερβίας και με τον κίνδυνο χρεοκοπίας να είναι ορατός. Ο Μάρκο Νίκολιτς, όμως, έσπευσε να στηρίξει οικονομικά τον σύλλογο, με τον πρώην διεθνή Σέρβο Άντριγια Καλουντζέροβιτς να αποκαλύπτει τη γενναιόδωρη κίνηση του προπονητή της ΑΕΚ. Ο κόσμος και η διοίκηση της Ραντ εκτίμησαν ιδιαίτερα αυτή τη βοήθεια και εκδήλωσαν την ευγνωμοσύνη τους προς τον Νίκολιτς.