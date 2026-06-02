ΑΕΚ: Κλείνει τον Ζούμπκοφ – Βρίσκεται στην Αθήνα και περνάει ιατρικές εξετάσεις ο Ουκρανός

Η ΑΕΚ φέρεται να είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την πρώτη μεταγραφή του καλοκαιριού ερχόμενη σε συμφωνία με τον Ολεξάντρ Ζουμπκόφ της Τράμπζοσπορ.

Ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ ταξίδεψε στην Αθήνα και περνάει από το πρωί της Τρίτης τις ιατρικές εξετάσεις, όπως μεταδίδει το gazzeta.gr.

Ο Ζούμπκοφ έχει συμφωνήσει σε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με την Ένωση, σε μια μεταγραφή που ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ, με τους κιτρινόμαυρους να είναι έτοιμοι να επισημοποιήσουν την απόκτησή του.

Ο Ουκρανός ανήκε στην Τράμπζονσπορ από τον Φεβρουάριο του 2025 όταν και είχε πάρει μεταγραφή από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ έναντι 6 εκατ. ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του είχε ισχύ στην τουρκική ομάδα ως το καλοκαίρι του 2029.