Μάριος Οικονόμου: Σήμερα στα Ιωάννινα το τελευταίο αντίο στον διεθνή πρώην ποδοσφαιριστή

Θλίψη έχει σκορπίζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου σε ηλικία μόλις 33 ετών, μετά από σοβαρό τροχαίο που είχε με τη μηχανή του το Σάββατο 23 Μαΐου, στα Ιωάννινα.

Οι συγγενείς και οι φίλοι του θα έχουν τη δυνατότητα να πουν το τελευταίο αντίο σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου με την εξόδιο ακολουθία να τελείται στις 17:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων στα Ιωάννινα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το epiruspost.gr, οι Αρχές των Ιωαννίνων έχουν ξεκινήσει πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του θανατηφόρου τροχαίου που στοίχισε τη ζωή του.

Έχει δοθεί εντολή για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ώστε να προσδιοριστούν επίσημα τα αίτια θανάτου, τα οποία αποδίδονται σε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από το δυστύχημα.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται με τη συλλογή καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

Τα μηνύματα για τον θάνατό του

Η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον χαμό του πρώην ποδοσφαιριστή της, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή που ξεπερνά τα όρια του συλλόγου και αγγίζει την οικογένειά του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Με λύπη καρδιάς και ψυχής, προ ολίγου μάθαμε για το θλιβερό γεγονός ότι ο Οικονόμου Μάριος έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Δύσκολες στιγμές που τα λόγια δεν αναδεικνύουν για την ΑΕΚ, αλλά πολύ περισσότερο για την οικογένειά του, την έκταση που έχει η απώλεια του.

Η πορεία του στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό και οι “μάχες” που έδωσε μιλούν από μόνες τους, καθώς και το μοναδικό ήθος που επέδειξε ο νέος σε ηλικία αυτός αθλητής, που έχασε τη ζωή του «33 ετών» και μάλιστα ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.

Ευχόμαστε κουράγιο και ψυχικές δυνάμεις στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Θα τον θυμούνται όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ…

Όσον αφορά τη σημειολογική γιορτή σήμερα και ώρα 21.00 ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, που έχει οργανωθεί σε στενό κύκλο στο γήπεδό μας την «Αγιά Σοφιά», σε ένδειξη τιμής για τη νεολαία μας και τη νέα σελίδα που άνοιξε για το ποδόσφαιρο και όλο τον Ελληνικό αθλητισμό, αναβάλλεται για τις επόμενες ημέρες, οπότε θα βγει και η σχετική ανακοίνωση.

Τιμώντας αυτή την σπουδαία μέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος, μέλη της Διοίκησης και Σύμβολα της Ομάδας Μας, θα πάμε στην «Αγιά Σοφιά» και θα ανάψουμε τη Φλόγα…

Το μήνυμα του Παναιτωλικού

Από την πλευρά του ο Παναιτωλικός, στον οποίο ολοκλήρωσε την καριέρα του, αναφέρθηκε στον Οικονόμου ως έναν ποδοσφαιριστή με σημαντική διαδρομή στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Στην ανακοίνωσή του υπογράμμισε ότι η παρουσία και η προσφορά του θα μείνουν αξέχαστες σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του, εκφράζοντας θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του ΠΣΑΠΠ

Ο ΠΣΑΠΠ στάθηκε στη συνολική θλίψη που προκάλεσε η απώλεια, τονίζοντας ότι πρόκειται για ακόμη μία τραγική απώλεια στην άσφαλτο.

Στο μήνυμά του υπογράμμισε τη δυσκολία των λέξεων μπροστά σε μια τέτοια τραγωδία και αποχαιρέτησε τον ποδοσφαιριστή με λόγια σεβασμού και συγκίνησης.

Οι αντιδράσεις από Ιταλία και UEFA

Συλλυπητήρια μηνύματα εκφράστηκαν και από συλλόγους του εξωτερικού, ιδιαίτερα από την Ιταλία, όπου ο Οικονόμου είχε αγωνιστεί σε ομάδες της Serie A και της Serie B, αφήνοντας το δικό του στίγμα, καθώς και από την UEFA.

FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou e si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 1, 2026

Lega Calcio Serie A esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou e si stringe alla sua famiglia in questo triste momento. pic.twitter.com/ysZAMz7mAY— Lega Serie A (@SerieA) June 1, 2026

Η UEFA αναφέρθηκε στην ποδοσφαιρική του πορεία και στις διεθνείς του συμμετοχές, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη εκ μέρους της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής κοινότητας.