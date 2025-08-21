Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Άντερλεχτ – ΑΕΚ 1-1: Ικανή για την πρόκριση, αν και με απώλειες

Η ΑΕΚ άντεξε στην πίεση και πήρε το ισόπαλο αποτέλεσμα στο Βέλγιο

CONFERENCE LEAGUE 2025-2026 / PLAY OFF / ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ - ΑΕΚ
Η ΑΕΚ έμεινε όρθια στο Βέλγιο, φεύγοντας με το πολύτιμο 1-1 από την Αντερλεχτ στην πρώτη αναμέτρηση για τα play-off του Conference League. Ο Ντόλμπεργκ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο 21′, ενώ ο Ελίασον ισοφάρισε για την Ενωση στο 74′.

Η αποβολή του Μάνταλου στο 90+5 με δεύτερη κίτρινη κάρτα δημιουργεί προβλήματα για τη ρεβάνς, αλλά η πρόκριση παραμένει ανοιχτή.

