«Πυρά» Αταμάν προς τη διαιτησία μετά το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: «Είδατε τι έγινε στο τέλος» (Βίντεο)

Πολλά παράπονα από τη διαιτησία της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό είχε ο προπονητής των «πρασίνων» Εργκίν Αταμάν.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος προπονητής στάθηκε στις βολές (29-5) που εκτέλεσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού αλλά και στο φάουλ με το οποίο χρεώθηκε ο Κέντρικ Ναν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ.

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«Οι συνεργάτες μου μιλάνε στους διαιτητές. Είδατε τι έγινε στο τέλος με το σφύριγμα στον Φουρνιέ και τις βολές. Αυτό ήταν ένα σημαντικό σφύριγμα» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Ημασταν κακοί επιθετικά, δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Πρέπει να σκοράρεις. Παλέψαμε, προσπαθήσαμε, χάσαμε τα σουτ όμως. Είναι το 1-0, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό».