ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πυρά» Αταμάν προς τη διαιτησία μετά το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: «Είδατε τι έγινε στο τέλος» (Βίντεο)

Τι ανέφερε ο Τούρκος τεχνικός των «πρασίνων»

«Πυρά» Αταμάν προς τη διαιτησία μετά το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: «Είδατε τι έγινε στο τέλος» (Βίντεο)
EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης

Πολλά παράπονα από τη διαιτησία της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό είχε ο προπονητής των «πρασίνων» Εργκίν Αταμάν.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος προπονητής στάθηκε στις βολές (29-5) που εκτέλεσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού αλλά και στο φάουλ με το οποίο χρεώθηκε ο Κέντρικ Ναν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι συνεργάτες μου μιλάνε στους διαιτητές. Είδατε τι έγινε στο τέλος με το σφύριγμα στον Φουρνιέ και τις βολές. Αυτό ήταν ένα σημαντικό σφύριγμα» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Ημασταν κακοί επιθετικά, δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Πρέπει να σκοράρεις. Παλέψαμε, προσπαθήσαμε, χάσαμε τα σουτ όμως. Είναι το 1-0, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό».

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ