Συνελήφθη μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς – Οδηγήθηκε στο αυτόφωρο
Αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο
Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ αργά το βράδυ της Δευτέρας μετά από επεισόδιο που είχε με αστυνομικούς στην Καλλιθέα.
Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12 το βράδυ ενώ ο γνωστός παίκτης βρισκόταν επί της οδού Δημοσθένους στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται πως αρνήθηκε να υποβληθεί σε αστυνομικό έλεγχο και αντέδρασε επιθετικά με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τον οδηγήσουν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, εξύβριση και απειλή.
