Καλαμάτα: Ώρα απολογίας για τον συζυγοκτόνο – “Τέρμα από παιδί μου, συμπεριφέρθηκε σαν ζώο” λέει ο πατέρας του

Συνεχίζουν να αποκαλύπτονται στοιχεία για τον εφιάλτη που ζούσε η 39χρονη Βασιλική, που δολοφονήθηκε άγρια από τον 41χρονο σύζυγό της στην Καλαμάτα.

Ο 41χρονος συζυγοκτόνος σήμερα Πέμπτη 4/6 αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας, με τον ίδιο να επιμένει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας.

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Κατά την παρουσία του ενώπιον του εισαγγελέα προχθές Τρίτη, ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο συνήγορος υπεράσπισής του επιμένει ότι ο κατηγορούμενος δέχθηκε αρχικά επίθεση από τη σύζυγό του και ότι, αφού της αφαίρεσε το μαχαίρι, της προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα.

Παρόλα αυτά, τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης έρχονται σε αντίθεση με το σενάριο που προβάλλει, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ιατροδικαστής εντόπισε 45 μαχαιριές στο σώμα της και πολλά ακόμα τραύματα.

Καλαμάτα: «Δεν τον αναγνωρίζω πλέον ως παιδί μου» λέει ο πατέρας του 41χρονου

Την ίδια ώρα, ο πατέρας του κατηγορούμενου, μιλώντας στο Star, καταδικάζει απερίφραστα τις πράξεις του γιου του και ζητά να λογοδοτήσει για όσα έκανε. «Αυτό που έκανε είναι απαράδεκτο. Ως πατέρας θα τον έφτυνα για όσα έκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, έμαθε για τα όσα βίωνε η νύφη του και πλέον δεν θέλει καμία σχέση με τον γιο του. «Για μένα τελείωσε ως παιδί μου. Από τη στιγμή που έμαθα ότι νάρκωσε τα παιδιά, τον διέγραψα από τη ζωή μου. Δεν θέλω ούτε να τον βλέπω. Αυτό που έκανε ήταν σαν να ήταν ζώο», δήλωσε.

Παρακολουθούσε την 39χρονη με GPS και κοριούς στο σπίτι

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ο καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται να είχε τοποθετήσει GPS και συσκευή παρακολούθησης στη μητέρα των δύο παιδιών του.

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Ειδικότερα, στο αυτοκίνητό της εντοπίστηκε συσκευή GPS που επέτρεπε τον εντοπισμό των μετακινήσεών της, ενώ μέσα στο σπίτι βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης.

Η 39χρονη επιθυμούσε να απομακρυνθεί από τον σύζυγό της, ωστόσο δεν προχώρησε τελικά στον χωρισμό. Είχε απευθυνθεί σε δικηγόρο προκειμένου να ενημερωθεί για τη διαδικασία έκδοσης διαζυγίου.

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Η δικηγόρος της αποκάλυψε ότι η γυναίκα βρισκόταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση. «Ήρθε στο γραφείο μου για να τη συμβουλεύσω σχετικά με το διαζύγιο. Ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μου έκανε εντύπωση ότι είχε μελανιές στα χέρια της», ανέφερε. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο 41χρονος την χτυπούσε και όταν ήταν έγκυος.

Εν τω μεταξύ, όπως προκύπτει από τις έρευνες γύρω από την υπόθεση, είχε γίνει αντιληπτή εδώ και αρκετούς μήνες, από το στενό κύκλο φίλων της 39χρονης ότι έπεφτε θύμα κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας από το 41χρονο σύζυγό της και πατέρα των δυο ανήλικων κοριτσιών τους, 6 και 10 ετών αντίστοιχα, χωρίς όμως να υπάρχει σχετικό ιστορικό στις Αρχές.

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Υπενθυμίζεται ότι χθες Τετάρτη 3/4 τελέστηκε στην Καλαμάτα μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία της 39χρονης μητέρας.

«Καθαρές» οι πρώτες εξετάσεις των ανήλικων παιδιών

Εν τω μεταξύ, οι δύο κόρες της άτυχης 39χρονης παραμένουν στο νοσοκομείο, όπου παρακολουθούνται από γιατρούς και παιδοψυχολόγους.

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Τα αποτελέσματα από τις βιοχημικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν οι δύο ανήλικες κόρες του ζευγαριού, φαίνεται να είναι καθαρές, ωστόσο, οι γιατροί του Νοσοκομείου Καλαμάτας αναμένουν απαντήσεις από τις εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν πάρει από το αίμα των δύο παιδιών.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί τελικά αν υπήρχε κάποια ουσία που είχε χορηγηθεί από τον πατέρα τους και γι’ αυτό δεν αντιλήφθηκαν τη στυγερή δολοφονία, παρόλο που ήταν στο διπλανό δωμάτιο.