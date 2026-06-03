Οι πρώτες αντιδράσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού Δημήτρης Γιαννακόπουλος με αναρτήσεις του στο Instagram αναφέρθηκε στην ήττα των «πρασίνων» από τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, με συνεχόμενα stories στο Instagram εξέφρασε τα παράπονα του για τη διαιτησία της αναμέτρησης στο ΣΕΦ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πόσο νόμιμο-ηθικό είναι να σφυρίζει διαιτητής άνδρας-γυναίκα που διώκεται ποινικά, την ομάδα η οποία υπέβαλε μήνυση εναντίον της/του. Στην Ελλάδα που ζούμε… Τι να πω» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Άκουσα καλά; 24-2 ήταν οι βολές; 25-3 είναι οι βολές; Φαντάζομαι ότι κάποιος θα φορέσει ξανά μπλουζάκι όπως φόραγε παλιά στο ΣΕΦ, ε;».

«Πάντως είναι κρίμα να έχουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης και να έχουμε τέτοιο επίπεδο… Δεν λέω την λέξη γιατί θα με τιμωρήσουν» είπε στη συνέχεια, ενώ έκανε mention τη Νέα Δημοκρατία.