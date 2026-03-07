Γιαννακόπουλος για την “αποκαθήλωση” του λαβάρου με τον Μποντιρόγκα: “Όταν μας σέβονται, θα τους σεβόμαστε”

Ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από ακόμη ένα ντέρμπι αιωνίων με τον Παναθηναϊκό στην EuroLeague με τους “πράσινους” να έχουν αρκετά παράπονα για την διαιτησία του αγώνα και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να στέλνει “μήνυμα” προς τους υπεύθυνους της διοργάνωσης.

Ως διαμαρτυρία μετά το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός αφαίρεσε το λάβαρο της κατάκτησης του τροπαίου της EuroLeague το 2000, που απεικόνιζε τον νυν πρόεδρο της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα που είχε ανακηρυχθεί MVP της διοργάνωσης εκείνη την σεζόν.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε την κίνηση μέσω story στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά

«Είναι κάποιοι που διαφωνούνε με την απόφαση πάνω στον θυμό, ότι κατεβάσαμε το λάβαρο του Μποντιρόγκα. Άκου λέει, πάνω στον θυμό. Όχι, ο θυμός είναι όταν γίνεται το φάουλ την περασμένη εβδομάδα στο τελευταίο σουτ και δεν δίνεται. Όταν όλη τη σεζόν μας έχουν πάει γ@@@. Όταν κάνεις παράπονα και δεν βρίσκεις το δίκιο σου. Και η θέση μου είναι να προστατεύω την ομάδα. Κι όταν λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι, που όσο κι αν έχουν τιμηθεί και τιμήσει τον σύλλογο, πράττουν έτσι, με αδιαφορία απέναντί μας σ’ αυτά που γίνονται, εμείς θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Όταν μας σέβονται θα τους σεβόμαστε, όταν μας γ@μ@ν€, θα τους γ@μ@μ€».