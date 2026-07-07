Πακιστάν: Εμπορικό αεροσκάφος με πενταμελές πλήρωμα έχασε την επαφή με τον πύργο ελέγχου

Ένα αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου της K2 Airways στο Πακιστάν, με πενταμελές πλήρωμα, έχασε την επαφή με τον πύργο ελέγχου απόψε, αφού προηγουμένως είχε αναφέρει ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης.

Το αεροσκάφος κατευθυνόταν από το Σαρτζάχ στο Καράτσι του Πακιστάν.

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Οι πακιστανικές αρχές έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.