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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αργεντινή – Αίγυπτος: Ξέσπασε σε κλάματα ο Μέσι μετά την ανατροπή του «αιώνα» (Βίντεο)

Τρομερές στιγμές στο φινάλε του αγώνα

Αργεντινή – Αίγυπτος: Ξέσπασε σε κλάματα ο Μέσι μετά την ανατροπή του «αιώνα» (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Ο ηγέτης της Αργεντινής, Λιονέλ Μέσι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του μετά την ανατροπή του «αιώνα» κόντρα στην Αίγυπτο και την πρόκριση στους «8» του Μουντιάλ 2026.

Συγκεκριμένα, ο Λιονέλ Μέσι ξέσπασε με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή για όσα πέτυχε τόσο ο ίδιος όσο και οι συμπαίκτες του, σε ένα ματς που άπαντες τους είχαν τελειωμένους μετά το 2-0 της Αιγύπτου.

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Όμως, η Αργεντινή δεν το έβαλε κάτω και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης δίνοντας μια μυθική παράσταση.

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