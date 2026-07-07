Euroleague: Με 24 ομάδες από την σεζόν 2027-2028 – Πιθανές επενδύσεις άνω των 1,2 δισ. ευρώ

Η Euroleague ανακοίνωσε πως ξεκινά τη διαδικασία franchise ως μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης.

Ήδη έχει λάβει 20 προτάσεις, οι οποίες, όπως τονίζεται, αντιπροσωπεύουν περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε πιθανές επενδύσεις. Τονίζεται δε πως αναμένεται ν’ απονείμει έως και 8 νέες άδειες “franchise” για τη σεζόν 2027-28. Η πρόταση που συζητήθηκε στο τελευταίο Δ.Σ. της Euroleague στα τέλη Ιουνίου για αύξηση των ομάδων της Euroleague από 20 σε 24 τη σεζόν 2027-28 φαίνεται πως θα πραγματοποιηθεί.

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Παράλληλα, γνωστοποίησε πως θ’ ανοίξουν δύο θέσεις για τις ομάδες που θα προκρίνονται μέσω του EuroCup, κάτι που έχει θετικό αντίκτυπο σε Άρη και ΠΑΟΚ, οι οποίοι φέτος θα συμμετέχουν στο Eurocup. Διατηρείται και η δυνατότητα χορήγησης wild cards, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

«Η Euroleague Basketball ξεκίνησε επίσημα τη διαδικασία franchise, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στο μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο του οργανισμού για την ενίσχυση και επέκταση της κορυφαίας Λίγκας μπάσκετ συλλόγων στην Ευρώπη. Η Γενική Συνέλευση της ECA ενημερώθηκε για τη διαδικασία μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου,» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Εuroleague.

Τονίζεται επίσης: «Όπως ανακοινώθηκε προηγουμένως, η Euroleague Basketball έχει δεσμευτεί να επεκτείνει το πρωτάθλημα σε 24 ομάδες έως τη σεζόν 2027-28. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ο οργανισμός σκοπεύει να απονείμει έως και οκτώ μακροπρόθεσμες ομάδες για τη σεζόν 2027-28, εγγυώμενος παράλληλα δύο θέσεις για συλλόγους που προκρίνονται από το EuroCup και διατηρώντας την ευελιξία να χορηγεί wild cards όπου είναι απαραίτητο.

Η διαδικασία έχει ήδη δημιουργήσει εξαιρετικό ενδιαφέρον πριν από την επίσημη έναρξή της, έχοντας περισσότερες από 20 επίσημες προτάσεις στα καθορισμένα επίπεδα αποτίμησης. Ο αριθμός των ενδιαφερόμενων επενδυτών συνεχίζει να αυξάνεται κάθε εβδομάδα. Συνολικά, οι προτάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα αντιπροσωπεύουν περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε πιθανές επενδύσεις, ένα ποσό που αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται καθώς προχωρά η διαδικασία.

Παράλληλα με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για franchise, η Euroleague Basketball προωθεί τη μετατροπή των 13 υφιστάμενων αδειών μετόχων σε μακροπρόθεσμα franchise, μια διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026-27.

Η μετατροπή των μακροπρόθεσμων αδειών των μετόχων σε franchise θα πραγματοποιηθεί χωρίς κανένα σχετικό franchise ή τέλος συμμετοχής, αναγνωρίζοντας τη μακροχρόνια δέσμευση και συμβολή τους στη Λίγκα.

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Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον τόσο από υφιστάμενους συλλόγους της EuroLeague όσο και του EuroCup, καθώς και από φιλόδοξα νέα έργα που επιδιώκουν να συμμετάσχουν στη διοργάνωση. Συγκεκριμένα, η Euroleague Basketball έχει λάβει πολλαπλές προτάσεις από επενδυτές και έργα με έδρα τη Ρώμη, το Βερολίνο και το Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη ελκυστικότητα της λίγκας σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες αθλητικές αγορές της Ευρώπης.

«Το στρατηγικό μας σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν εντάχθηκα στον οργανισμό τον Φεβρουάριο, συνεχίζει να εκτελείται με επιτυχία και είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι με την πρόοδο που σημειώνουμε», δήλωσε ο CEO της Euroleague Τσούς Μπουένο και πρόσθεσε: «Το ευρωπαϊκό μπάσκετ βιώνει μια εξαιρετική στιγμή. Το ενδιαφέρον των επενδυτών συνεχίζει να αυξάνεται κάθε εβδομάδα και επιβεβαιώνει την τεράστια ευκαιρία που έχουμε να επιταχύνουμε την ανάπτυξη του αθλήματός μας και της διοργάνωσής μας».

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Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για franchise ξεκινά επίσημα τον Ιούλιο, με τις πρώτες franchise να αναμένεται να απονεμηθούν από τον Σεπτέμβριο και μετά. Όλες οι νέες franchise θα υπόκεινται στην τελική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο και στην υπογραφή των αντίστοιχων συμφωνιών franchise.

Το τέλος συμμετοχής θα καθορίζεται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η στρατηγική σημασία της αγοράς, η ιστορική συμβολή του συλλόγου στη δημιουργία αξίας εντός της Λίγκας, το αν το έργο είναι νέο ή καθιερωμένο, το μέγεθος και η συμμετοχή της βάσης των οπαδών του και άλλα σχετικά κριτήρια.

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Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν εισέλθει επίσημα στη διαδικασία έχουν ήδη λάβει την επίσημη τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικού σχεδίου της εταιρείας, το οποίο προβλέπει ότι τόσο η αξία της αρχικής επένδυσης στο franchise όσο και η συνολική αποτίμηση του franchise θα διπλασιαστούν εντός τριών έως τεσσάρων ετών.

Κάθε υποψήφιος θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει το έργο του στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης. Η Euroleague Basketball αναμένει να ανακοινώσει τους πρώτους επιλεγμένους συλλόγους και στρατηγικές αγορές μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, με την επιφύλαξη της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης και έγκρισης.

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Ο CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, πρόσθεσε: «Οι επενδυτές βλέπουν την Euroleague Basketball ως μια κορυφαία διοργάνωση που περιλαμβάνει τους καλύτερους συλλόγους, τα ισχυρότερα εμπορικά σήματα και την πνευματική ιδιοκτησία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, σε συνδυασμό με ένα μοντέλο εισόδου που είναι ρεαλιστικό και ελκυστικό. Έχουμε ένα σαφές στρατηγικό σχέδιο που πιστεύουμε ότι μπορεί να αυξήσει σημαντικά την αξία αυτών των επενδύσεων τα επόμενα τρία έως τέσσερα χρόνια. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ουσιαστική αξία για τους συνεργάτες franchise, προσφέροντας παράλληλα μια εξαιρετικά ελκυστική και βιώσιμη επενδυτική ευκαιρία».