Αργεντινή – Αίγυπτος 3-2: Ασύλληπτη ανατροπή και πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026 για την «παρέα» του Λιονέλ Μέσι
Τρία γκολ μέσα σε λίγα λεπτά για τους Αργεντίνους
Παρότι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο (2-0) η Αργεντινή τελικά κατάφερε να κάνει μια ασύλληπτη ανατροπή στον αγώνα με την Αίγυπτο και να πάρει τη νίκη με 3-2 κλείνοντας θέση για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.
Οι παίκτες του Λιονέλ Σκαλόνι είδαν τους Αιγύπτιους να προηγούνται με 2-0 στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης και άπαντες πίστεψαν πως αυτοί είναι που θα περάσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Όμως η παρέα του Λιονέλ Μέσι δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα και πέτυχε τρία γκολ σε 13 λεπτά παίρνοντας την πρόκριση τελικά για την οκτάδα της διοργάνωσης.
Η Αίγυπτος μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με γκολ του Ιμπραΐμ στο 15ο λεπτό, με τον Σομπίρ να αποκρούει το πέναλτι του Μέσι στο 21ο λεπτό. Ο Ζίκο σκόραρε στο 58ο λεπτό αλλά ακυρώθηκε για φάουλ νωρίτερα, ωστόσο αυτό δεν τον πτόησε κάνοντας το 2-0 τελικά στο 67ο λεπτό.
Ο Ρομέρο μείωσε σε 1-2 στο 79ο λεπτό, με τον Λιονέλ Μέσι να κάνει το 2-2 τέσσερα λεπτά αργότερα. Ο Ένζο Φερνάντες τελικά ήταν αυτός που έκανε το 3-2 στο 90+2′ δίνοντας την πρόκριση στην Αργεντινή.
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