Αργεντινή – Αίγυπτος 3-2: Ασύλληπτη ανατροπή και πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026 για την «παρέα» του Λιονέλ Μέσι

Παρότι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο (2-0) η Αργεντινή τελικά κατάφερε να κάνει μια ασύλληπτη ανατροπή στον αγώνα με την Αίγυπτο και να πάρει τη νίκη με 3-2 κλείνοντας θέση για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Οι παίκτες του Λιονέλ Σκαλόνι είδαν τους Αιγύπτιους να προηγούνται με 2-0 στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης και άπαντες πίστεψαν πως αυτοί είναι που θα περάσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

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Όμως η παρέα του Λιονέλ Μέσι δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα και πέτυχε τρία γκολ σε 13 λεπτά παίρνοντας την πρόκριση τελικά για την οκτάδα της διοργάνωσης.

Η Αίγυπτος μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με γκολ του Ιμπραΐμ στο 15ο λεπτό, με τον Σομπίρ να αποκρούει το πέναλτι του Μέσι στο 21ο λεπτό. Ο Ζίκο σκόραρε στο 58ο λεπτό αλλά ακυρώθηκε για φάουλ νωρίτερα, ωστόσο αυτό δεν τον πτόησε κάνοντας το 2-0 τελικά στο 67ο λεπτό.

Ο Ρομέρο μείωσε σε 1-2 στο 79ο λεπτό, με τον Λιονέλ Μέσι να κάνει το 2-2 τέσσερα λεπτά αργότερα. Ο Ένζο Φερνάντες τελικά ήταν αυτός που έκανε το 3-2 στο 90+2′ δίνοντας την πρόκριση στην Αργεντινή.